Nach einem rein digitalen Event mit Watchroom für Serienfans im vergangenen Jahr findet das Seriencamp in diesem Jahr in hybrider Form statt: Das Festival mit seinen Screenings und Premieren lässt sich weiterhin auch online verfolgen, vor Ort in München aber auch gemeinsam im Kino erleben. Und auch der Fachkongress, die Seriencamp Conference, findet wieder als Präsenzveranstaltung in München statt.

Am Mittwoch, den 10. November werden in der neuen Location des ARRI Kinos in München die aktuellen Themen der Serienwelt diskutiert, beispielsweise die Herausforderung in der heutigen Aufmerksamkeitsökonomie überhaupt wahrgenommen zu werden - und welche Rolle dabei Influencer spielen können. Und wo findet sich Europa wieder im Konzert eines immer internationalen Serienwettbewerbs, bei dem inzwischen auch Südkorea auf die Weltkarte serieller Erzählungen getreten ist? Über den Status Quo der europäischen Serie diskutieren Nadine Bilke (Senderchefin ZDFneo), Jane Millichip (Chief Content Officer Sky Studios) und Marcus Ammon (Geschäftsführer Content Bavaria Fiction). Beim Panel "Watch & Listen" geht es um den transmedialen Sprung zwischen Audio-Storytelling u.a. in Podcasts und klassischen Serien. Das Fachprogramm findet mit Blick auf internationale Gäste des Tages auf englisch statt.

Um die kommenden deutschen Beiträge zur Serienkultur geht es am Nachmittag in "Work in Progress". Bereits zum 6. Mal lädt das Seriencamp zum Werkstattblick auf kommende Serienprojekte made in Germany ein, moderiert von DWDL.de-Chefredakteur Thomas Lückerath. Mehr Projekte waren noch nie dabei: Erste Einblicke gibt es u.a. in die von Geißendörfer Pictures produzierte Sky-Serie "Souls", die von der Neue Super für RTL+ produzierte Serie "Wrong", die von Square One, Mona Film und Degeto für die ARD produzierte Adaption "Euer Ehren" und die UFA Fiction-Produktion "Der Überfall" fürs ZDF. Einblicke und Auskünfte gibt es auch zu den von Leonine Studios kommenden Serien "Bonn" (für die ARD) und "Kitz" (Netflix).

Ein aufgrund von Corona-Auflagen begrenztes Kontigent an Tickets für die diesjährige Seriencamp Conference sind online erhältlich. Hauptpartner der Seriencamp Conference in diesem Jahr ist Telepool. Weitere Partner sind ZDF Enterprises, Leonine Studios, Studio Hamburg Enterprises und das Medienmagazin DWDL.de. Gefördert wird die Veranstaltung vom FFF Bayern und dem Bayerischen Staatsministerium für Digitales.