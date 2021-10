am 28.10.2021 - 11:28 Uhr

Die UFA hat einen personellen Neuzugang verkündet: Zum 1. November heuert Eric Bouley als Produzent bei der Produktionsfirma an. Neben der Entwicklung und Produktion neuer Film- und Serienformate, soll er seinen Fokus auch auf die Arbeit und Förderung von Nachwuchstalenten legen, heißt es von der UFA. Bouley kommt von handwritten Pictures, das er noch während seines Studiums zusammen mit Christopher Sassenrath gegründet hatte. Die Mehrheit dieser Firma gehört inzwischen zu X Filme, Bouley war aber auch zuletzt noch Geschäftsführender Gesellschafter.

Eric Bouley arbeitete in seiner Karriere bei verschiedenen Medienhäusern wie etwa Kabel Eins und dem SWR, außerdem war er als freier Lektor für Sender als auch Produktionsfirmen tätig. Nach Abschluss seines Studiums absolvierte er ein Trainee-Programm bei Nils Dünker‘s Lailaps Pictures (heute Lailaps Films) in München und studierte anschließend von 2013 bis 2018 Produktion mit dem Schwerpunkt Creative Producing an der Filmakademie Baden-Württemberg. Handwritten Pictures koproduzierten unter anderem 2017 den auf einer wahren Geschichte beruhenden ZDF-Fernsehspielfilm "Ein Kind wird gesucht". Ohne Bouley und Sassenrath hätte es außerdem die Telekom-Serie "Wild Republic" nie gegeben - und auch sonst hatte man viele Pläne für die Zukunft (DWDL.de berichtete).

Nun kommt alles anders und Bouley arbeitet künftig für die UFA. Zu seinem neuen Job sagt er: "Außergewöhnliche Geschichten zu erzählen, ist meine größte Leidenschaft und gerade jetzt ist die spannendste und vielfältigste Zeit dafür. Die Möglichkeit, diesem Wunsch unter dem Dach der namhaften UFA mit einem fantastischen Team nachzugehen, erfüllt und ehrt mich gleichermaßen. Ich freue mich, durch die Kombination aus jungen Talenten und erfahrenen Kreativen, besondere und mutige Stoffe zu entwickeln, die das Programm von morgen nachhaltig, divers und für alle gemeinsam erlebbar gestalten."

Benjamin Benedict, Geschäftsführer und Produzent UFA Fiction, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, eine so spannende Produzentenpersönlichkeit bei der UFA willkommen zu heißen und gemeinsam mit Eric viele erfolgreiche Projekte zu realisieren. Eric besitzt ein großartiges Gespür für besondere Themen und Stoffe, ist stark vernetzt zu vielen kreativen Talenten, vor allem auch im Bereich der young talents, was uns als UFA sehr am Herzen liegt."