Als die Deutsche Telekom Ende März eine live im Internet gestreamte Premierenfeier für ihre neue Magenta-TV-Serie "Wild Republic" abhielt, saßen Eric Bouley und Christopher Sassenrath abseits des Rampenlichts. Als Produzenten der aufwendigen Abenteuersaga standen Nils Dünker, Geschäftsführer von Lailaps Pictures, und Uwe Schott, Geschäftsführer von X Filme Creative Pool, Rede und Antwort zur Entstehungsgeschichte sowie den coronabedingten Widrigkeiten beim Dreh.

Was Dünker und Schott wohl keine Sekunde bestritten hätten: Ohne Bouley und Sassenrath gäbe es kein "Wild Republic". Nach offizieller Diktion haben Lailaps und X Filme "in Zusammenarbeit mit" Handwritten Pictures produziert. Der Schlenker entstand, weil eine Zwei-Mann-GmbH von Produktionsstudenten kein 12-Millionen-Euro-Projekt hätte stemmen können. Der Wesenskern des heutigen Achtteilers stand freilich schon 2013 in einem sechsseitigen Exposé, mit dem Bouley seine Zulassung zur Filmakdemie Baden-Württemberg in Ludwigsburg schaffte.

Es ist nicht unüblich, dass an Filmhochschulen lange währende Kreativpakte und Schicksalsgemeinschaften entstehen. Jenes Zusammentreffen im ersten Studienjahr zwischen dem damals 23-jährigen Eric und dem 21-jährigen Christopher darf man sich jedoch als außergewöhnlich konsequenten Bündnisschluss vorstellen. Beide brachten bereits jeweils einen Stoff mit, den sie unbedingt verfilmen wollten, und sie entschieden, dies gemeinsam zu tun. Sassenrath war fasziniert vom Buch des Mönchengladbacher Kriminalkommissars Ingo Thiel über den "Fall Mirco"; Bouley hatte seinen Entwurf zu einem Film, der "Herr der Fliegen" in die Alpen transportieren sollte. Beide waren – auch das für Studienanfänger eher ungewöhnlich – mehr an Mainstream und Primetime als an Nische und Arthouse interessiert.

"Gerade am Anfang muss einem klar sein, dass man bestimmte Projekte nur gemeinsam mit größeren Partnern umgesetzt bekommt", sagt Sassenrath im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de. "Die sind dann natürlich in der Branche bekannter und finden mehr Wahrnehmung. Für uns war es nie ein Problem, die Anerkennung für diese Projekte zu teilen, auch wenn wir natürlich gerne betonen, dass 'Wild Republic' und 'Ein Kind wird gesucht' ganz persönlich bei Eric bzw. mir ihren Ursprung nahmen." Bouley nennt es die "größtmögliche Motivation, wenn deine Idee so viele Partner, seien es Kreative oder Finanzierungspartner, überzeugt und am Ende realisiert wird".

Die Gesellschafter der Handwritten Pictures GmbH

Gesellschafter Sitz Anteil Eric Bouley Berlin 24,5 % Christopher Sassenrath Köln 24,5 % X-Filme Holding GmbH Berlin 51,0 % ⇧ Beta Film GmbH Oberhaching 24,9 % ⇧ Stefan Arndt Potsdam 16,3 % ⇧ Wolfgang Becker Berlin 16,3 % ⇧ Dani Levy Berlin 16,3 % ⇧ Tom Tykwer Berlin 16,3 % ⇧ Bogey Beteiligungen GmbH Stuttgart 10,0 %

Quelle: Handelsregister

Gedanklich sind die beiden Produzenten längst bei ihren neuen Projekten, bei denen sie dank des starken Gesellschafters nicht mehr Juniorpartner einer anderen Produktionsfirma sein müssen. Seit dem Umzug aus Ludwigsburg vor knapp drei Jahren hat Handwritten Pictures zwei Niederlassungen: Sassenrath sitzt in Köln, Bouley in Berlin. Ihre Standleitung ist die permanent geöffnete Desktop-App von WhatsApp. Abgesehen davon, dass jeder federführend seine produzentischen Projekte betreut, liegt Bouleys Schwerpunkt in der Stoffentwicklung, während Sassenrath sich stärker ums Vertraglich-Kaufmännische kümmert.

An ihrem Entwicklungsportfolio fällt vor allem die inhaltliche Breite auf. Mehrere Serien und Filme sind in der Mache, darunter eine schräge Comedy-Serie von Andrew Lowery, Co-Creator der schwedisch-amerikanischen Krimi-Groteske "Swedish Dicks", oder ein in Südtirol angesiedelter Klimawandel-Thriller. Gemeinsam mit Autoren, die ebenfalls in Ludwigsburg studiert haben, entstehen zwei TV-Movies für die Öffentlich-Rechtlichen. Und mit ihrem Drehbuch-Kommilitonen Andrej Sorin entwickeln Bouley und Sassenrath dessen First-Steps-nominiertes Spielfilmprojekt "Blaulicht Brudis" weiter, das von der Freundschaft zwischen einem Kleinkriminellen mit Migrationshintergrund und einem alten, rassistischen Polizisten handelt. Mit an Bord ist eine weitere Ludwigsburg-Absolventin: "Deutschland 89"- und "Skylines"-Regisseurin Soleen Yusef.