Bei der Vorstellung der Programmhighlights in der Saison 2021/22 hatte Nitro auch zwei Eigenproduktionen angekündigt, die nun einen Ausstrahlungstermin haben. In "Die Rettungsflieger – Hilfe aus der Luft" zeigt man die Arbeit der Piloten, Sanitäter, Notärzte und Techniker der DRF Luftrettung. Ob Autounfall, Schlaganfall oder Bergrettung – mit rund 50 Hubschraubern heben die Männer und Frauen vom Luftrettungsdienst von 29 Stationen in Deutschland ab.

In der Doku-Reihe gibt es Einblicke in den Alltag der Piloten, es geht aber auch um das technische Team am Boden, das täglich Dutzende Hubschrauber und Jets wartet. Nitro will seinen Zuschauerinnen und Zuschauern aber auch Mehrwert bieten: Die unterschiedlichen medizinischen Situationen sollen auf leicht verständliche Weise erklärt werden. Los geht’s mit der neuen Reihe am 20. November. Insgesamt fünf Ausgaben werden dann immer samstags um 17:25 Uhr ausgestrahlt, produziert wird das Format von Spiegel TV.

Einen Tag später, am 21. November, startet das von RTL Studios produzierte Format "Verkauft & Zugelassen! Die Autohändler", hier zeigt man insgesamt zehn Ausgaben immer um 12:50 Uhr in Doppelfolgen. In dieser Doku-Reihe will man den Alltag in mehreren ganz unterschiedlichen Autohäusern Deutschlands zeigen. Das reicht von einem familiären Autohaus von Rennsport-Legende Dirk Adorf über das US-Musclecar-Autozentrum mit Fahrzeugen für über 100.000 Euro bis hin zum klassischen Gebrauchtwagenverkäufer.

RTLup hat unterdessen die Rückkehr eines bekannten Formats angekündigt. So zeigt der Sender ab dem 25. November neue Ausgaben der Show-Reihe "Ich find Schlager toll". Vier Folgen sind immer donnerstags zur besten Sendezeit zu sehen. Moderiert wird die dritte Staffel erneut von Beatrice Egli und Eloy de Jong, inhaltlich gibt’s wieder ein Ranking der 20 beliebtesten Künstlerinnen und Künstler bzw. Titel in verschiedenen Kategorien zu sehen.