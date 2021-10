Die Kräfteverhältnisse am Samstagabend sind derzeit klar verteilt: "Das Supertalent" dümpelt inzwischen bei einstelligen Marktanteilen vor sich hin, während ProSieben mit "The Masked Singer" triumphiert. Bei der Enthüllung der letzten Masken, die dem ProSieben-Format für gewöhnlich nochmal zusätzliche Aufmerksamkeit beschert, wird es am 20. November aber etwas überraschend gar nicht zum Duell mit dem "Supertalent" kommen: RTL lässt die Sendung in dieser Woche pausieren.

In diesem Jahr umfasst die "Supertalent"-Staffel nur sieben Casting-Folgen, die letzte wird am 13. November ausgestrahlt. Danach sind bislang zwei Halbfinal- und eine Final-Show geplant, die live über die Bühne gehen sollen und die dann ab dem 27. November terminiert sind. Zu diesen soll dann auch Lukas Podolski wieder in die Jury zurückkehren, der bei den Dreharbeiten der Casting-Folgen Corona-bedingt ausgefallen war.

Auch am 20. November setzt RTL schon auf Poldi: Dann steht "Bin ich schlauer als Lukas Podolski" auf dem Programm. Nach Günther Jauch, Oliver Pocher, Verona Pooth, Evelyn Burdecki, Peter Kloeppel und den Zarrellas unterzieht sich diesmal also Lukas Podolski dem Schlauheitstest, der erneut von Günther Jauch moderiert wird. Die Gegner heißen an diesem Abend Martin Klempnow, Tahnee und Guido Cantz, zudem gibt's wieder ein repräsentatives Deutschland-Panel.

"Bin ich schlauer als..." bescherte RTL in der Vergangenheit meist recht gute Quoten - mit Ausnahme der letzten Folge Ende September, die nur einen einstelligen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einfahren konnte. Gegen das "Masked Singer"-Finale dürfte die Sendung diesmal wohl auch keinen ganz leichten Stand haben.