am 28.10.2021 - 15:55 Uhr

Ralf Hape übernimmt ab sofort das Steuer bei Sky Media, das hat der Vermarkter nun angekündigt. In seiner neuen Rolle als Senior Vice President ist Hape für alle Bereiche der Sky Werbevermarktungstochter verantwortlich. Ab 1. Dezember wird er zusätzlich zum Geschäftsführer der Sky Media berufen. Hape wird weiterhin an Evelyn Rothblum, Executive Vice President Advertising, Partnerships & Distribution bei Sky, berichten. Sie wird jedoch die Geschäftsführung an ihn übergeben.

Die Personalie kommt etwas überraschend, hatte Rothblum das Steuer bei Sky Media doch erst vor einigen Monaten von Thomas Henkel übernommen (DWDL.de berichtete). Henkel selbst folgte erst im Herbst 2020 auf Jacques Raynaud als Vermarktungschef. Rothblum verantwortete neben dem Deutschlandgeschäft auch noch das Geschehen in Italien. Das ließ die Frage aufkommen, wie wichtig Deutschland für Sky überhaupt noch ist, wenn man sich hierzulande nicht einmal mehr einen eigenständigen Vermarktungschef leistet.

Ralf Hape soll sich in seiner neuen Funktion nun auf die "Ausgestaltung und erfolgreiche Umsetzung der Geschäftsstrategien von Sky Media" fokussieren, heißt es vom Vermarkter. Im Unternehmen ist er bereits seit 2012, seither bekleidete er verschiedene Positionen bei Sky Media, zuletzt war er Sales-Chef. Zu seiner neuen Aufgabe sagt Hape: "In der werbungtreibenden Industrie liegen unglaublich spannende Zeiten und großartige neue Chancen vor uns. Sky Media auf dieser Reise weiter zu transformieren, innovativ zu gestalten und schlagkräftig für die Zukunft aufzustellen, wird im Zentrum meiner neuen Aufgaben stehen. Ich bin überzeugt, dass wir jetzt, auch im starken Verbund über die europäischen Sky Märkte hinweg, in einer hervorragenden Position sind, um unseren Weg mit voller Innovationskraft und Energie zu beschreiten und erfolgreich zu gestalten."

Und Evelyn Rothblum ergänzt: "Ralf weist eine hervorragende Kombination aus langjähriger Vertriebserfahrung, ausgewiesenem Fachwissen und einem einschlägigen Netzwerk vor. Er hat in den letzten Jahren eine entscheidende Rolle dabei gespielt, die Erfolgsgeschichte von Sky Media weiterzuschreiben und aktiv voranzutreiben. In seiner neuen Funktion wird er zusammen mit seinem starken deutschen Team und gemeinsam innerhalb des europäischen Hubs mit den britischen und italienischen Werbevermarktungskolleg*innen dafür sorgen, dass Sky Media Europe für ein einheitliches Werbeversprechen in den Märkten steht und weiter wächst."