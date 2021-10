Sky und Apple haben am Donnerstagnachmittag eine nach eigenen Angaben "langfristige Vereinbarung" bekanntgegeben. Über die Laufzeit machten die beiden Unternehmen zwar keine Angaben, dennoch wird man zusammenarbeiten. So wird Apple TV+ künftig in den Sky-Märkten Großbritannien, Irland, Deutschland, Österreich und Italien auf die Sky-Plattform gehoben. Entsprechende Deals hatte Sky in der Vergangenheit auch schon mit anderen Anbietern, darunter Netflix und Disney+, geschlossen.

Inhalte von Apple TV+ können damit künftig über Sky gesehen werden, die Nutzerinnen und Nutzer müssen dafür neben dem Sky-Abo aber auch ein Apple-Abo haben. Der Vorteil ist, dass die Kunden alles über eine einheitliche Oberfläche nutzen können. Die Zusammenarbeit sei Teil einer umfassenderen, globalen Vereinbarung zwischen Comcast und Apple, heißt es von Sky. Dadurch sollen Apple-Inhalte vielen Millionen Comcast-Kunden auf der ganzen Welt zugänglich gemacht werden.

Die nun getroffene Vereinbarung wurde zeitgleich mit der Markteinführung von Sky Glass in Großbritannien geschlossen. Damit will Sky ja bekanntlich auf dem Hardware-Markt angreifen. Während es damit auf der Insel schon vor wenigen Tagen losging, sollen die Geräte in Deutschland erst Ende 2022 verfügbar sein (Hier gibt’s mehr Infos zu Sky Glass). Apple TV+ wird in jedem Fall bei Sky Q und auch auf den Sky-Glass-Geräten zu finden sein. Darüber hinaus soll die Sky-Q-App ab Mitte des kommenden Jahres auf allen Apple TV Geräten in den Sky-Märkten verfügbar sein, hierzulande ist das schon seit 2018 der Fall.

Dana Strong, Group Executive bei Sky, sagt zur Vereinbarung mit Apple: "Mit der Einführung von Apple TV+ können unsere Kunden jetzt phänomenale Sendungen wie ‘The Morning Show’, ‘Trying’ und ‘Ted Lasso’ sowie unsere eigenen preisgekrönten Sky Originals und die besten Inhalte und Apps unserer Partner genießen - und das alles auf Sky Glass, dem Streaming-TV von Sky, oder Sky Q, unserem marktführenden Sky Receiver."