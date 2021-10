am 29.10.2021 - 11:13 Uhr

Trotz deutlich rückläufiger Quoten wird RTL auch im kommenden Jahr wieder sein "Sommerhaus der Stars" öffnen. Das hat ein Sprecher des Privatsenders am Freitag gegenüber DWDL.de bestätigt. Es handelt sich dabei dann bereits um die siebte Staffel der Seapoint-Produktion.

In den vergangenen Wochen hatte RTL auf eine ungewöhnliche Programmierung gesetzt und die Realityshow dienstags, mittwochs und donnerstags ausgestrahlt. Das hat mit im Schnitt mehr als 13 Prozent Marktanteil zwar gut funktioniert, doch festzuhalten bleibt, dass es schwächer lief als in den Vorjahren.

Zum Vergleich: 2020 waren noch über 15 Prozent drin. Dazu kommt, dass die jüngste Staffel erstmals im Durchschnitt weniger als zwei Millionen Menschen erreichte. Angesichts der allgemein rückläufigen Quoten von RTL wird man in Köln aber zufrieden sein - zumal das Format in diesem Jahr auch nicht durch massive Eskalationen wie in der Vergangenheit von sich reden machte.

Nach der Vorjahres-Staffel hatte sich RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm selbstkritisch gezeigt. Man habe sich "mehr positive Aspekte in der Staffel gewünscht, mehr Versöhnung, glückliche Momente, Entspannung, viel mehr Humor", räumte er damals ein. Die neue Staffel war nun auch in Folge dessen deutlich weniger cringe.