Mark Land, der erst im Januar vergangenen Jahres von RTL zu ProSiebenSat.1 gewechselt war, übernimmt neue Aufgaben für den Unterföhringer TV-Konzern. Der bisherige stellvertretende Senderchef von Sat.1 wird nach DWDL.de-Informationen Geschäftsführer einer neuen Produktionstochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Der Name der neuen Unternehmung ist noch nicht bekannt, aber eine Sprecherin der Seven.One Entertainment Group bestätigt am Freitagnachmittag auf Anfrage von DWDL.de die Gründung und den Wechsel Lands. Sein Posten bei Sat.1 wird übrigens nicht nachbesetzt.

Die neue Produktionsfirma ist, wie auch Redseven Entertainment, innerhalb des Konzerns beim ProSiebenSat.1-Produktionsarm Red Arrow Studios angesiedelt und soll einerseits für die eigenen Sender aber auch darüber hinaus für den Markt Factual- sowie Factual Entertainment-Formate produzieren. Vor einiger Zeit schon erklärte ProSiebenSat.1 die eigenen Produktionsaktivitäten erhöhen zu wollen, dazu wurde neben den Red Arrow Studios mit der Pyjama Pictures auch eine Produktionsfirma direkt unter dem Dach von Seven.One Entertainment gegründet.

Interessant an der Neugründung ist auch die Ansiedlung: Die Schwesterfirma RedSeven Entertainment ist zwar schon lange mit einem Standort auch in Köln aktiv, doch mit der neuen Unternehmung unter Führung von Mark Land siedelt ProSiebenSat.1 erstmals eine Produktionsfirma in der Domstadt an, wo Land im Übrigen seit Jahren lebt. Er war vor seinem Wechsel Anfang 2020 gut sechs Jahre als Executive Producer und Head of Producers für die Mediengruppe RTL Deutschland tätig, davor als Executive Producer für Tower Productions aktiv.