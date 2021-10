Für die dritte Liveshow der laufenden Staffel von "The Masked Singer", zu sehen am Samstag zur besten Sendezeit, müssen ProSieben und Produktionsfirma Endemol Shine Germany umplanen. Denn: Der Teddy wird nicht auf der Bühne stehen. ProSieben teilte am Samstagnachmittag mit, dass sich der Promi unter dem Kostüm mit dem Coronavirus infiziert hat - nach Senderangaben trotz erfolgter doppelter Impfung. ProSieben-Sprecher Christoph Körfer: "Gute Besserung, lieber Teddy. Wir drücken die Daumen, dass Du in der nächsten Woche wieder dabei bist."





Die zwei bisher gezeigten Episoden der fünften "The Masked Singer"-Staffel sind für ProSieben ein herausragender Erfolg. In der klassischen Zielgruppe sicherten sie sich mit großem Abstand die Marktführung, etwas mehr als 24 Prozent der 14- bis 49-Jährigen schauten die von Matthias Opdenhövel live aus Köln moderierte Sendung in den beiden Vorwochen.