Man könnte meinen, Thomas Gottschalk hat Erfahrung in Sachen Einspringen bei großen RTL-Samstagabendshows. Erst im Frühjahr 2021 vertrat er bei einer Live-Show den krankgemeldeten Dieter Bohlen (wir berichteten). Und in Kürze soll der Show-Titan nochmals aushelfen. Wie die Produktionsfirma UFA Show & Factual nun bestätigte, wird Gottschalk in der zweiten Halbfinal-Live-Show, die am 4. Dezember 2021 zur besten Sendezeit ausgestrahlt wird, Teil der Jury sein. Er sitzt somit neben Chantal Janzen, Lukas Podolski und Michael Michalsky.





Thomas Gottschalk selbst wird "Das Supertalent"übrigens in Kürze noch einem echten Härtetest unterziehen. Kommendes Wochenende moderiert er eine einmalige Neuauflage von "Wetten, dass..?" im ZDF - und tritt damit gegen die RTL-Talentshow an.