Auch im kommenden Frühjahr drehen sich in Sat.1 wieder die roten Stühle. Der Sender hat nun erste Informationen zur zehnten Staffel des Formats bestätigt. Die Änderungen gegenüber der neunten Runde halten sich dabei in Grenzen. Nicht mehr mit dabei ist Stefanie Kloß als Teil der sich herausfordernden Coaches. Kloß war in Staffel neun so genannter "Winning Coach" und zudem auch schon in der siebten Runde mit von der Partie. An ihrer Stelle kehrt mit Lena Meyer-Landrut ein Urgestein des Formats zurück. Sie siegte etwa in der dritten Staffel und war bereits in sechs der bis dato neun Staffeln Teil des Formats und sagt nun: "Der rote Stuhl ist quasi mein Wohnzimmer. Nach sechs Staffeln als Coach macht mir keiner was vor."

Die Besetzung der anderen drei Stühle wird sich nicht ändern. Alvaro Soler, der sich sicher ist, dass diesmal sein Team gewinnen wird, Wincent Weiss ("Beim letzten Mal habe ich noch geübt und dieses Jahr können sich alle warm anziehen") und der Doppelstuhl mit Michi Beck und Smudo sind erneut dabei. "Es ist uns eine große Ehre, im Jubiläumsjahr von 'The Voice Kids' erneut den Doppelstuhl zu besetzen und unsere Bühnen- und Banderfahrung mit den Talenten zu teilen", lassen sich die beiden zitieren. Die Moderation der Episoden übernehmen erneut Thore Schölermann und Melissa Khalaj. Produziert wird die Staffel seit wenigen Tagen von Bildergarten Entertainment.

Keine Information gibt es, ob auch die kommende Staffel wieder samstags laufen wird. Die neunte Staffel war nämlich vom Sonntag auf den Samstag gewechselt und lief dort mit Ausnahme des Finals. Das Ergebnis: Exakt die Hälfte der zehn Episoden holte zweistellige Zielgruppen-Marktanteile, der Staffelschnitt lag so bei 10,1 Prozent und somit 1,4 Punkte oberhalb der vorherigen Runde.