Radio-Moderator Constantin Zöller wird in diesem Jahr den Junior Eurovision Song Contest kommentieren. Der 34-Jährige gilt als großer ESC-Fan und war 2021 sogar erstmals Teil der fünfköpfigen deutschen Jury, die die Beiträge des Song Contests bewertete. Die Kids-Version, bei der er nun als Kommentator fungiert, wird am Sonntag, den 19. Dezember ab 16:00 Uhr live aus Paris im Kika übertragen.

"Die Unerschrockenheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des JESC finde ich ganz großartig! Mit neun bis 14 Jahren ganz locker sein Ding auf einer internationalen Bühne zu machen, beeindruckt mich", erklärte Zöller. "Ich freue mich auf mitreißende Auftritte und unglaubliche Freude in einer Atmosphäre, die nur der (J)ESC hinkriegt." Im vorigen Jahr hatte Bürger Lars Dietrich die Kommentatoren-Rolle beim Junior ESC inne.

Constantin Zöller begann seine Radiokarriere als Moderator bei Energy Nürnberg und dem SWR-Jugendsender DasDing. Seit 2018 ist er bei SWR3 zu hören, wo er inzwischen gemeinsam mit Thomas Gottschalk eine wöchentliche Sendung präsentiert. Fürs Fernsehen stand Zöller zuletzt unter anderem als Sidekick in der inzwischen eingestellten "Pierre M. Krause Show" vor der Kamera.

Beim Eurovision Song Contest wird in diesem Jahr indes die 12 Jahre alte Pauline aus Wolken bei Koblenz für Deutschland antreten. Sie hatte sich mit dem Lied "Imagine Us" durchgesetzt. "Es ist für mich eine total große Ehre, Deutschland in Paris vertreten zu dürfen. Das ist sicher eine tolle Erfahrung und es ist schon lange mein Traum, einmal auf einer so großen Bühne zu singen", sagte die Siegerin im September (DWDL.de berichtete).