am 04.11.2021 - 11:20 Uhr

2017 erschien der siebte Film rund um die bekannte Mörderpuppe "Chucky" – im Original hieß der Streifen "Cult of Chucky". Vor wenigen Wochen hat ein Seriensequal zu genau diesem Film seine Weltpremiere gefeiert. "Chucky" läuft im Mutterland USA bei Syfy und dem USA Network und erreicht seitdem addiert zwischen 600.000 und 800.000 Fans. Jetzt ist bekannt, wann die Serie nach Deutschland kommt. Wenig überrascht spielt der Medienkonzern Universal das Format auf einem eigenen Kanal aus, nämlich dem Pay-TV-Sender Syfy. Die Serie debütiert in Deutschland im Januar 2022, einen genaueren Termin gibt es noch nicht.

In "Chucky" wird eine idyllische amerikanische Kleinstadt ins Chaos gestürzt, nachdem eine „Good Guy“-Puppe auf einem Flohmarkt aufgetaucht ist. Kurz darauf werden die Bewohner mit einer Reihe von grausamen Morden konfrontiert, die tief verwurzelte Heucheleien und verborgene Geheimnisse ans Licht bringen. In der Zwischenzeit schleichen sich alte Freunde und Feinde aus Chuckys Vergangenheit in seine neue Welt und wollen die Wahrheit hinter Chuckys Herkunft aufdecken.

Natürlich spielt die Puppe Chucky eine wesentliche Rolle in der Serie aus dem Hause UCP, Zackary Arthur ("Kidding"), Björgvin Arnarson ("The Seventh Day") und Alyvia Alyn Lind ("Future Man") spielen weitere tragende Rollen. Daneben feiern einige Schauspielerinnen und Schauspieler ein Comeback, indem sie Rollen aus der Filmreihe wieder aufnehmen: Zu nennen sind hier etwa Jennifer Tilly, Fiona Dourif oder Alex Vincent.

Als Serienschöpfer gehört Don Mancini ("Hannibal") zum Kreise der ausführenden Produzenten. Ebenfalls mit dabei: David Kirschner, Nick Antosca, Alex Hedlund und Harley Peyton. Mancini ist obendrein Autor, Showrunner und Regisseur der ersten Episode. Die erste Staffel umfasst acht Episoden, ob es danach weitergeht, ist noch nicht entschieden.