Vox arbeitet nach DWDL.de-Informationen aktuell an einem neuen Format, in dem man Menschen zusammenbringen will, die sich bislang nur online kennen. Auf Anfrage bestätigt der Sender die Pläne für das neue Format, das eine deutsche Adaption des internationalen "Love in Real Life" werden soll. Ursprünglich kommt die Show aus Frankreich und heißt dort "Et si on se rencontrait?", zwischen März und Mai waren davon acht Folgen bei M6 zu sehen.

Weitere Informationen zur deutschen Adaption will Vox zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen. Als Produktionsfirma sitzt Endemol Shine Germany mit im Boot. Die Produktionsfirma sucht aktuell schon noch Menschen, die an dem Format teilnehmen wollen. Aus diesem Aufruf gehen ein paar wenige Informationen zur Sendung hervor. Konkret werden Menschen gesucht, die sich "in den sozialen Netzwerken, in einem Chatroom oder über eine Dating-App" kennengelernt haben, sich bislang aus welchen Gründen auch immer aber noch nicht persönlich gesehen haben.

Für diese Personen wollen Vox und Endemol Shine ein erstes Treffen organisieren und "ganz besonders gestalten". "In einer außergewöhnlichen Location verhelfen wir euch zum Beginn eurer einzigartigen Lovestory", heißt es in dem Bewerbungsaufruf der Produktionsfirma.

Durch das neue Format könnte es übrigens zu ein paar skurrilen Situationen kommen. Etwa dann, wenn sich Menschen melden, die sich auf Plattformen kennengelernt haben, die zur ProSiebenSat.1-Gruppe gehören. Der Konzern ist durch seine Parship-Meet-Group bekanntlich dick im Dating-Geschäft unterwegs und betreibt Plattformen wie MeetMe, Skout, Lovoo, Parship, eHarmony oder auch ElitePartner. Es ist aber wohl eher nicht davon auszugehen, dass es in einem Vox-Format demnächst großflächig zu ungewollter Werbung für ProSiebenSat.1-Unternehmen kommt.