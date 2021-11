© ProSieben © ProSieben , der im Juni dieses Jahres erstmals über eine Neuauflage von "TV Total" berichtete, doch der kolportierte Moderator für das Comeback des Formats, Sebastian Pufpaff, dementierte damals umgehend. Das ist allerdings Schnee von gestern: Der 45-Jährige ist an Bord. Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de gab es in dieser Woche in den Studios von Brainpool in Köln-Mülheim die Aufzeichnung einer ersten Pilotfolge des neuen "TV Total" mit Pufpaff und bei ProSieben ist man sehr zufrieden mit der von Raab TV - wie Brainpool ein Teil von Banijay Germany - produzierten Sendung.

© Seven.One Entertainment Group ProSieben-Chef Daniel Rosemann

Die Details stehen dementsprechend noch aus, aber die Neuauflage des von 1999 bis 2015 von Stefan Raab präsentierten "TV Total" fügt sich aktuell ein in eine ganze Reihe von TV-Revivals in diesen Monaten: Beim ZDF führt Thomas Gottschalk diesen Samstag wieder durch "Wetten, dass..?", in Sat.1 spielt Jörg Draeger (neben Daniel Boschmann) bei "Geh aufs Ganze" wieder um den Zonk und für RTL stehen Jochen Horst und Ludger Pistor gerade wieder für die Krimi-Reihe "Balko" vor der Kamera. Bei "TV Total" kehrt Raab jedoch nur als Produzent zurück und überlässt Sebastian Pufpaff die Bühne.

© 3Sat "Noch nicht Schicht" bei 3sat: Pufpaffs Bewerbung für mehr

Der neue Gastgeber hatte sich in der Corona-Pandemie nicht nur sprichwörtlich in Eigenregie für eine prominentere TV-Moderation empfohlen: Seine werktäglich zuhause produzierte 3sat-Sendung "Noch nicht Schicht" wurde durch geschliffene StandUp-Monologe (im Sitzen) zum Geheimtipp des ersten Pandemie-Lockdowns im Frühjahr 2020 und kehrte im vergangenen Herbst zusammen mit dem Lockdown noch einmal zurück. In dem gerade einmal siebenminütigen Format nahm Pufpaff in LateNight-Manier die Schlagzeilen des Tages auseinander.

DWDL.de kürte Pufpaff im Dezember vergangenen Jahres zu einem der Bildschirmhelden 2020, im Frühjahr folgte die Auszeichnung mit dem Grimme Preis und im Sommer eine Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis. Pufpaff hat bereits zwei Karrieren im deutschen Fernsehen hinter sich: Als Student arbeitete er für RTL, moderierte u.a. auch beim Teleshopping-Sender "RTL Shop". Später startete seine Kabarett-Karriere und führte 2013 zu "Pufpaffs Happy Hour", seiner eigenen 3sat-Show. Es folgten weitere Comedyformate und Auftritte in der "heute show", die zu breiterer Bekanntheit und jetzt also zum Erbe von "TV Total" führten.