Nachdem im Sommer die ersten Gerüchte, dass es eine Neuauflage von "TV Total" geben könnte, noch dementiert wurden, steht inzwischen fest: Nach sechs Jahren kehrt die Sendung auf den Bildschirm zurück. Wie DWDL.de am Freitag berichtete, wurde die erste Pilotfolge mit Sebastian Pufpaff als neuem Moderator bereits in dieser Woche aufgezeichnet - und die kam beim Sender offenbar so gut an, dass einer Neuauflage nun nichts mehr im Wege steht.

Bei ProSieben gab man sich gewohnt verklausuliert - ein Dementi war es aber nicht mehr, was Sendersprecher Christoph Körfer auf DWDL.de-Anfrage mitteilte: "An Weihnachten und in der Zeit davor gehen ja Jahr für Jahr Herzenswünsche in Erfüllung. Aber wann, wie und wo wissen nur der Weihnachtsmann und der Nikolaus. Und das ist gut so."

Am Samstagabend nutzte ProSieben dann seine derzeit quotenstärkste Show, um das bevorstehende Comeback von "TV Total" de facto zu bestätigen - und gab zugleich auch einen Hinweis auf den wahrscheinlichen Sendeplatz: Ein Trailer für den Mittwochabend, an dem derzeit eigentlich "Young Sheldon" und die "Simpsons" zu sehen sind, wurde nämlich plötzlich für einige Sekunden vom wohlbekannten Opener von "TV Total" unterbrochen. Damit deutet nun tatsächlich vieles auf eine Premiere schon am kommenden Mittwoch hin. Auch "Bild" hatte bereits über diesen Sendeplatz spekuliert.

Stefan Raab wird wie seit seinem Bildschirm-Abschied üblich nur hinter den Kulissen an "TV Total" arbeiten. Der neue Moderator Sebastian Pufpaff hatte sich während der Pandemie mit seiner werktäglich zuhause produzierten 3sat-Sendung "Noch nicht Schicht" durch geschliffene StandUp-Monologe für weitere Aufgaben empfohlen. In dem gerade mal siebenminütigen Format nahm Pufpaff in LateNight-Manier die Schlagzeilen des Tages auseinander. "TV Total" fügt sich nun offenbar in eine ganze Reihe von TV-Revivals dieser Tage ein - vom erst dieses Wochenende so erfolgreich wiederbelebten "Wetten, dass..?" über "Geh aufs Ganze" bis zu "Balko" suchen derzeit etliche Sender ihre Zukunft zum Teil auch in ihrer Vergangenheit.