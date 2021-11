Auf die Frage, ob man "Wetten, dass..?" nun wieder regelmäßig machen könnte, war die Antwort des ZDF bislang stets, dass es bei einem einmaligen Event bleiben soll - auch wenn man sich eine Hintertür stets offen ließ. ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann etwa erklärte vor wenigen Tagen im Interview mit DWDL.de: "Unser Plan ist, dass es ein einmaliger Event bleibt" - und schob auf die Anmerkung "Aber Pläne kann man ja ändern.." hinterher: "So ist das Leben."

Nun gibt es mit Blick auf die Quoten vom Samstagabend, als "Wetten, dass..?" fast 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher gelockt hatte, ein ziemlich gutes Argument, über eine solche Planänderung nachzudenken. ZDF-Programmdirektor und Intendant in spe Norbert Himmler erklärte am Sonntag auf DWDL-Anfrage dann auch: "Wir freuen uns sehr über den großartigen Erfolg der Jubiläumsausgabe. Eine Fortsetzung war eigentlich nie geplant. Angesichts der großen Resonanz werden wir aber sicher darüber noch einmal nachdenken."

Eine mögliche Fortsetzung wäre allerdings sicherlich nur als einmal jährlich stattfindendes Event denkbar, nicht in größerer Schlagzahl. Unterhaltungs-Chef Oliver Heidemann erklärte im DWDL-Interview: "Die alten Zirkuszeiten, wie Sie das nennen, mit Stationen in sechs verschiedenen Messehallen pro Jahr, sind tatsächlich heute schwer vorstellbar." Auch Show-Erfinder Frank Elstner hatte eine Fortführung als einmal pro Jahr stattfindende Show bereits während "Wetten, dass..?" am Samstagabend angeregt. Thomas Gottschalk wiederum gab in früheren Interviews an, dem ZDF schon früher eine Fortsetzung in genau diesem Turnus angeboten zu haben, was der Sender einst abgelehnt hatte. Doch wie gesagt: 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dürften den Sender nochmal anders auf dieses Angebot blicken lassen.