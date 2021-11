Im März 2021 wurde das mittlerweile fünfte Winterspezial der "Rosenheim-Cops" gedreht. Während die 45 Minuten langen Episoden rund um die oberbayerischen Ermittler ausschließlich im Sommer spielen, ermitteln die Kommissare Hansen und Stadler in den 90-Minütern im verschneiten Rosenheim. Nun hat das Zweite Deutsche Fernsehen einen Sendetermin für das Special gefunden. Es wird am Mittwoch, 29. Dezember 2021 um 20:15 Uhr ausgestrahlt.

Darin machen zwei Damen bei ihrem morgendlichen Winterspaziergang eine furchtbare Entdeckung: An einem Steg, der weit in den See hinausführt, liegt eine Leiche im Wasser. Der Tote ist der seit Monaten vermisste Sebastian Herrling, der zu einer Klettertour aufgebrochen war und nie heimgekehrt ist. Schnell stellt sich heraus, dass der Mann ermordet wurde – die Ermittler haben es quasi mit "eiskaltem Mord" zu tun. Michaela May, Leopold Hornung, Thomas Unger, Teresa Sperling, Patricia Meeden spielen in Episodenrollen mit. Regie führte Herwig Fischer, das Drehbuch stammt von Kerstin Oesterlin und Jessica Schellack.

2020 lief ein Winterspecial der Serie im Februar und überzeugte damals mit etwas mehr als sechs Millionen Zuschauern. Insgesamt schauten mehr als 20 Prozent der Fernsehenden zu. Die derzeit dienstags um 19:25 Uhr ausgestrahlte 21. Staffel der Bavaria-Fiction-Produktion kam mit ihren bisher sechs gesendeten Episoden auf Reichweiten von im Schnitt knapp 4,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Der durchschnittliche Marktanteil liegt bei 16,3 Prozent im Gesamtmarkt.

Insgesamt besteht die Staffel aus 26 Folgen, die noch bis ins Frühjahr hinein am Dienstagvorabend im ZDF ausgestrahlt werden. Immer sieben Tage vorab steht eine neue Episode zudem in der ZDF Mediathek zum Abruf bereit.