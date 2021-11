Als ProSieben am Montag für den Nachmittag zu einer digitalen Pressekonferenz einlud, dürfte den meisten bereits klar gewesen sein, worum es geht. Und tatsächlich kündigte ProSieben-Chef Daniel Rosemann das Comeback von "TV total" mit Sebastian Pufpaff als neuen Moderator an und bestätigte damit einen DWDL.de-Bericht vom vergangenen Freitag.

Klar ist nun auch: Die erste Ausgabe der Show läuft bereits an diesem Mittwoch um 20:15 Uhr. Aus der einstigen Late-Night-Sendung wird damit also eine wöchentlich ausgestrahlte Primetime-Show. Rosemanns Angaben zufolge ist die Neuauflage als "Urversion mit ganz viel Spaß" gedacht. Der Fokus dürfte also verstärkt auf der Auseinandersetzung mit dem aktuellen Fernsehprogramm liegen.

Ebenfalls mit dabei sind der fahrbare Schreibtisch und das berühmte Nippelboard, durch das auf Knopfdruck lustige TV-Ausschnitte eingespielt werden können. Über weitere Details ist nicht viel bekannt - was auch daran liegt, dass die Pressekonferenz schon nach knapp fünf Minuten wieder vorüber war und keinerlei Fragen von Journalistinnen und Journalisten zugelassen wurden.

"Isch gucke."

Produzent Stefan Raab zum Comeback von "TV total"

Wenig Aufschluss liefern auch die Statements, die die beteiligten Personen in einer am Nachmittag verschickten Pressemitteilung abgeben. So kommentiert Pufpaff die Rückkehr von "TV total" mit nur einem Wort: "Endlich". Daniel Rosemann wiederum erklärt: "We Love To Entertain You total." Und Stefan Raab, der "TV total" über 16 Jahre hinweg prägte und nun als Produzent hinter den Kulissen wieder mit dabei, sagt: "Isch gucke."

Tatsächlich ergeben sich aus dem kurzfristigen Start der Show einige weitere Fragen - etwa, was mit den Comedyserien "Young Sheldon" und "Die Simpsons" passiert, die bislang am Mittwochabend beheimatet waren. "Meedia" berichtete am Wochenende bereits darüber, dass beide Serien auf den Montagabend zurückkehren sollen. Tatsächlich ist exakt das der Plan, was wiederum Auswirkungen auf "Zervakis & Opdenhövel. Live" hat, auch wenn ProSieben dazu bislang noch schweigt.

Nach DWDL.de-Informationen wird das bislang nicht erfolgreiche Magazin mit Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel schon von dieser Woche an auf den Sendeplatz nach "TV total" wechseln, also mittwochs ab 21:15 Uhr laufen. Die entsprechende Ankündigung dürfte noch an diesem Montag erfolgen, wenn "ZOL" wegen einer Reportage von Thilo Mischke ausnahmsweise erst um 22:15 Uhr beginnen wird.

Ob es ProSieben gelingt, "Zervakis & Opdenhövel. Live" doch noch zum Erfolg zu machen, dürfte also nicht zuletzt davon abhängen, wie groß das Interesse an "TV total" sein wird, wenn die zu erwartende anfängliche Comeback-Euphorie erst mal verflogen ist.