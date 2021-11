Birand Bingül hat bald einen neuen Job. Der aktuelle ARD-Kommunikationsleiter wechselt zum 1. Februar des kommenden Jahres zur Content-Marketing- und PR-Agentur fischerAppelt, das hat das Unternehmen jetzt bekanntgegeben. Der 47-Jährige soll in der Agentur als Director Strategy das strategische Beratungsgeschäft vorantreiben, Crossmedia-Formate entwickeln und zentraler Ansprechpartner sowohl für "Zukunftsnarrative" als auch für neue Kunden in Nordrhein-Westfalen sein.

Bingül arbeitet für fischerAppelt künftig am Kölner Standort der Gruppe. Schon vor seiner Zeit als ARD-Sprecher arbeitete Bingül als Journalist für den Senderverbund, unter anderem als Chef vom Dienst sowie als Reporter für "Tagesschau" und "Tagesthemen". Später war er auch im Kommunikationsteam des WDR, leitete die Redaktion von "Cosmo TV" und war Bürochef von WDR-Intendant Tom Buhrow. Bis Ende 2021 ist Bingül noch Leiter der ARD-Kommunikation. Im neuen Jahr hat dann auch nicht mehr der WDR den ARD-Vorsitz, sondern der RBB. Bei einem solchen Wechsel kommt es in der Regel auch immer zu einer Neuaufstellung des Kommunikationsteams. Der Abgang Bingüls passt daher zeitlich also recht gut. Mit Formaten wie dem ARD Zukunftsdialog habe Bingül unter Beweis gestellt, wie unterschiedliche Stakeholder in den Entwicklungsprozess eines Zukunftsnarrativs einbezogen werden können, heißt es von fischerAppelt.

"Mit Birand Bingül haben wir einen erfahrenen Kommunikationsprofi gewonnen, der sich gekonnt in den Konfliktlinien gesellschaftlicher Debatten bewegen kann", sagt Bernhard Fischer-Appelt, Gründer und Vorstand der Agenturgruppe. "Vor allem seine Erfahrungen im Diskurs über soziale Kanäle sind einzigartig. Faktenorientierung, Common Sense und Public Leadership sind Fähigkeiten von besonderer Bedeutung für unsere Kunden. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."

Birand Bingül selbst sagt zu seinem neuen Job: "Zum dynamischen Team der aufregendsten Kommunikationsagentur Deutschlands zu stoßen, ehrt und elektrisiert mich. Unsere Kunden werden wir noch mehr individuell unterstützen, mit hochkreativen und strategisch durchdachten Ideen, damit sie exzellent und überzeugend kommunizieren."