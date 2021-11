Kurz vor Weihnachten wird das ZDF die acht Folgen von "In 80 Tagen um die Welt" ausstrahlen, die Slim Film + Television, Federation Entertainment und Peu Communications für den eigenen Sender, France Television und Rai produziert haben. Die Abenteuerserie basiert auf dem Klassiker von Jules Vernes und ist am Dienstag, den 21. Dezember, erstmals um 20:15 Uhr zu sehen. Das ZDF zeigt an diesem Abend gleich vier Episoden. Dadurch verschiebt sich das "heute journal" auf 23:25 Uhr.

Die restlichen Folgen zeigen die Mainzer an den beiden folgenden Tagen - allerdings nicht mehr zur besten Sendezeit. Während man am 22. Dezember auf eine Weihnachtsausgabe von "Bares für Rares" setzt, sind am 23. Dezember die "Bergretter" um 20:15 Uhr zu sehen. Nach dem "heute journal" folgen dann an beiden Tagen jeweils zwei Folgen von "In 80 Tagen um die Welt" ab 22:15 Uhr. In der ZDF-Mediathek stehen alle Folgen bereits ab dem 11. Dezember zum Abruf bereit.

Die Serie ist im London des Jahres 1872 angesiedelt. Phileas Fogg ist ein wohlhabender englischer Gentleman mit hochfliegenden Träumen und nagenden Selbstzweifeln. Seine Freizeit verbringt der Junggeselle vorzugsweise im Reform-Klub, einem in Förmlichkeit erstarrten Upperclass-Salon, wo sich alte Weggefährten treffen, um über das Weltgeschehen zu palavern, von dem sie in ihren Zeitungen gelesen haben. Eines Tages erhält Fogg eine rätselhafte Postkarte mit einer Botschaft, die nur aus einem einzigen Wort besteht: "Feigling". Dadurch angestachelt wagt Fogg - belächelt von seinen Klub-Kameraden - eine Wette: Dass er es angesichts neuer globaler Verkehrswege schaffe, die Welt in unter 80 Tagen zu umrunden und pünktlich zu Weihnachten zurück zu sein. 20 000 Pfund - die immerhin einem heutigen Wert von über 250 000 Euro entsprechen - stehen auf dem Spiel.

Foggs Diener Grayson ist zu alt und zu gebrechlich, um ihn auf dieser Reise ins Ungewisse zu begleiten. Deshalb lässt Fogg bei einer Agentur geeignete Kandidaten anfragen. Als Jean Passepartout, seines Zeichens Kellner im Reform-Klub und unsteter Lebemann, von Foggs Gesuch erfährt, folgt er ihm und stellt sich als auserwählter Diener vor. In Windeseile wird gepackt und schon kurz darauf beginnt die Reise. Erste Station: per Fähre nach Frankreich mit dem Ziel Paris. Auf dem Schiff befindet sich auch Abigail Fix, eine junge, ehrgeizige Journalistin, die die Story ihres Lebens wittert und beschlossen hat, sich an die Fersen Foggs und Passepartouts zu heften. Abigail ist die Tochter von Foggs gutem Freund Bernard Fortescue, dem Verleger des "Daily Telegraph". Doch die Reise verläuft von Anfang an anders als geplant.

Die Rolle des Phileas Fogg ist mit David Tennant prominent besetzt, der Schauspieler war auch schon als "Doctor Who" zu sehen. Weitere Rollen übernehmen unter anderem Ibrahim Koma (Passepartout), Leonie Benesch (Abigail "Fix" Fortescue) und Jason Watkins (Bernard Fortescue). Als Regisseur der acht Folgen fungiert Steve Barron, das Drehbuch-Team besteht aus Ashley Pharoah und Caleb Ranson.