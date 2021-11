In Berlin und im Ausland sind die Dreharbeiten für die Serien-Adaption von Wolfgang Hohlbeins Fantasyroman "Der Greif" gestartet. Die Serie soll ab 2023 bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Insgesamt sind sechs Episoden geplant, die das Publikum zurück in die 1990er Jahre versetzen sollen - "hinein in ein Lebensgefühl einer ganzen Generation", wie es heißt. Alleine in Deutschland wurde der Roman mehr als eine Million Mal verkauft.

Jeremias Meyer ("Wir Kinder vom Bahnhof Zoo") spielt Mark, Lea Drinda ("Wir Kinder vom Bahnhof Zoo") ist Becky, Zoran Pingel ("Sløborn") spielt Memo, Theo Trebs ("Oh Boy") ist Thomas. Im weiteren Ensemble spielen unter anderem Sabine Timoteo ("Ein Freund von mir"), Samirah Breuer ("One Night Off"), Armin Rohde, Thorsten Merten, Golo Euler, Fabian Busch, Flora Li Thiemann und Yuri Völsch.

Showrunner Erol Yesilkaya (Buch) und Sebastian Marka (Regie) adaptieren den Stoff. Beide arbeiteten bereits an diversen Projekten wie "Exit" oder "Tatort" zusammen. Executive Producer sind Quirin Berg und Max Wiedemann sowie André Zoch ("How to Sell Drugs Online Fast"). Sebastian Marka wird vier Episoden inszenieren, zwei weitere kommen von Regisseur Max Zähle. Neben Erol Yesilkaya sind Boris Dennulat, Senad Halilbasic und Stefanie Veith Autoren der Fantasy-Serie. Für das Production Design ist Sebastian Krawinkel verantwortlich.

Philipp Pratt, Leiter Deutsche Originals, legt die Messlatte indes hoch: "'Der Greif' ist das wahrscheinlich ambitionierteste deutsche Fantasy-Projekt seit 'Die unendliche Geschichte'", sagt er über die Produktion von W&B Television, die in Kooperation mit DogHaus Film nach drei Jahren Vorbereitung entsteht.

Sebastian Marka: "Ich war elf Jahre alt, als ich den Roman 'Der Greif' das erste Mal las. Sofort hatte ich eine Flut von Bildern im Kopf und wollte von da an zum Film, um als Regisseur zu arbeiten und irgendwann genau diese Geschichte zu verfilmen. Und jetzt ist es endlich soweit: mit Wiedemann und Berg, sowie Amazon Prime Video an unserer Seite, erwacht der Greif endlich zum Leben. Wir haben großartige Drehbücher, fantastische Schauspieler und ein starkes Team aus Künstlern, die mit uns auf diese Reise in eine fantastische Welt gehen. Und wir sind gespannt, was uns in dieser Welt - dem Schwarzen Turm - erwartet. Ich bin sehr glücklich, diesen Kindheitstraum endlich wahr werden zu lassen."