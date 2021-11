In Zwickau fand am Montagabend wieder ein verharmlosend "Spaziergang" genannter Protest gegen die Corona-Maßnahmen statt. Zu der nicht genehmigten Versammlung hatten unter anderem die "Freien Sachsen" aufgerufen, die vom sächsischen Verfassungsschutz zuletzt als rechtsextremistische und verfassungsfeindliche Bestrebung eingestuft wurden. Ein TV-Team, das dort für die Sendung "MDR-exakt" gedreht hat, wurde am Rande dessen tätlich angegriffen, wie man in einem Video des Journalisten Marcel Siepmann auf Twitter sehen kann.

Gegen die Angreifer wurde Anzeige erstattet, wie der MDR am Dienstag mitteilt. Der Vorfall reiht sich ein in eine steigende Zahl von Übergriffen auf Journalisten, die im letzten Jahr im Zusammenhang mit Corona-Protesten hierzulande einen neuen Höchststand erreicht haben. MDR-Intendantin Karola Wille: "Die immer gewalttätigere Auseinandersetzung um Corona-Maßnahmen ist erschreckend und unerträglich, der MDR verurteilt den Angriff aufs Schärfste. Es braucht starke Solidarität und das immerwährende Eintreten für Medienfreiheitsrechte als wichtiges Grundrecht jeder Demokratie."