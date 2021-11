In einem neuen Doku-Drama des ZDF sollen die letzten Stunden im Leben von Prinzessin Diana beleuchtet werden. Die Produktionsfirma MadeFor stellt derzeit in München die Spielszenen des Films in München her. Das derzeit unter dem Arbeitstitel "Diana – Die Nacht, in der sie zur Legende wurde" beginnt mit Dianas Ankunft in Paris und zeichnet die letzten Stunden mit ihrem Partner Dodi al-Fayed nach. Welche Umstände und kurzfristigen Planänderungen führten zur tragischen Verkettung der Ereignisse, die schließlich mit dem Unfall im Tunnel Pont de l'Alma ihr jähes Ende fanden? Auch der Frage, ob der Tod Dianas hätte verhindert werden können, wird nachgegangen.

In den fiktionalisierten Szenen ist Mareile Blendl als Diana zu sehen, Patrick Pinheiro als Dodi al-Fayed. Für das Doku-Drama haben die Autorinnen Annika Blendl und Leonie Stade gemeinsam mit ZDF-Redakteurin und Co-Autorin Ulrike Grunewald laut ZDF-Mitteilung einen 800-seitigen Untersuchungsbericht in Spielszenen umgesetzt. Blendl und Stade führen auch Regie. Die Spielszenen werden mit Zeitzeugeninterviews sowie mit Archivmaterial kombiniert. In den Interview-Passagen sollen unter anderem der ehemalige Butler Dianas, der ehemalige Pressesprecher von Premierminister Tony Blair und ein Journalist zu Wort kommen.

Die Spielszenen werden nun bis Mitte November gedreht. Ausgestrahlt werden soll der Film dann im Jahr 2022, wenn sich Dianas Tod zum 25. Mal jährt. Produziert wird der Stoff von Nanni Erben und Gunnar Juncken, Mirjam Weisflog ist als Junior Producerin tätig. Erst in diesem Sommer hatte RTL einen großen Diana-Thementag im Programm, der auch in puncto Quoten zu überzeugen wusste. RTL sendete diesen anlässlich des 60. Geburtstages von Lady Di.