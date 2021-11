Schon in der vergangenen Woche informierte RTL am Donnerstagabend zur besten Sendezeit rund 15 Minuten lang über die steigende Zahl an Corona-Infektionen – "Experten schlagen Alarm" hieß es in jenem Special. Auch in dieser Woche hat der Sender am Donnerstag, 11. November, nun eine entsprechende Sondersendung zur besten Ausstrahlungszeit angekündigt.

Auch diesmal starten somit die Vorberichte zu einem Fußballspiel, kommenden Donnerstag das Länderspiel Deutschlands gegen Liechtenstein, später als geplant. Das "RTL Aktuell Spezial" hat aktuellen Planungen zufolge eine Dauer von zehn Minuten, sodass die Fußball-Vorberichte gegen 20:25 Uhr beginnen.

In "RTL Aktuell Spezial: Corona-Krise - Feiern in der Pandemie?“ befasst sich Moderator Peter Kloeppel mit der Frage, welche Konsequenzen Veranstaltungen am Karnevalsbeginn haben könnten. Schließlich warnen bereits jetzt einige Menschen, dass ein Superspreader-Event drohen könnte. Mit Experten aus Politik und Medizin soll zudem besprochen werden, welche Folgen die steigenden Infektionszahlen für Weihnachten haben könnten.