Die südkoreanische Serie "Squid Game" ist die Netflix-Angaben zufolge erfolgreichste Serienproduktion des Streamingdienstes aller Zeiten. Bereits Mitte Oktober war sie in 142 Millionen Haushalten gelaufen. Die Serie sei auch ein Grund dafür, dass der Zuwachs an Kundinnen und Kunden zuletzt stärker ausfiel als zunächst erwartet (DWDL.de berichtete). Insofern ist es nicht überraschend, dass in dieser Woche nun die Bestellung einer zweiten Staffel bekannt wurde. Dennoch ist dieser Schritt ungewöhnlich, denn eigentlich bestehen die meisten südkoreanischen Fernsehserien nur aus einer Staffel.

Inhaltlich geht es in den neun Episoden des Survival-Thrillers um eine mysteriöse Einladung zur Teilnahme an einem Spiel, die an Personen in Notlagen verschickt wird. Diese Personen haben alle eins gemeinsam: sie brauchen Geld. Schließlich werden 456 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Gesellschaftsschichten an einem geheimen Ort eingeschlossen, wo sie Spiele für ein Preisgeld in Höhe von 45,6 Milliarden Won spielen müssen - umgerechnet sind das etwas mehr als 33 Millionen Euro. Der Haken: Wer verliert, stirbt.

Der Erfolg der Serie hat freilich auch Schattenseiten. Medienberichten zufolge seien in Deutschland auf Schulhöfen bereits Erschießungen nachgespielt worden. Offiziell ist "Squid Game" für ein Publikum ab 16 Jahren geeignet.