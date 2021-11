am 10.11.2021 - 16:30 Uhr

MMC goes Hollywood: MMC Movies hat in Los Angeles die erste Auslandsdependance des zur MMC Group Cologne gehörenden Unternehmens eröffnet. Die Leitung des Standorts, der zentral im Hollywood Media District, wenige Gehminuten von den Büros von Netflix und Viacom CBS sowie den Paramount-, Sunset & Red Studios entfernt liegt, übernimmt Carolin Springborn, die direkt an Bastie Griese, Geschäftsführer der MMC Movies, berichtet.

Ziel ist es, mehr internationale Produktionen in die heimischen Kölner MMC Studios zu holen. "Wir freuen uns sehr über die Eröffnung des L.A.-Office und unterstreichen damit unsere strategische Ausrichtung nach vorne. Wir werden die MMC Movies breiter ausrichten und planen, künftig mehr internationale Produktionen zu realisieren. Nicht zuletzt durch die Filmstiftung NRW haben wir hier in Köln einen attraktiven Produktionsstandort mit höchsten internationalen Standards und vielfältigen Fördermöglichkeiten", sagt Jens Wolf, CEO der MMC Group.

Carolin Springborn ist seit knapp fünf Jahren für die MMC tätig und war zuletzt Junior Producer. Sie sagt: "Ich freue mich sehr über diese einmalige Chance, die MMC in Los Angeles vertreten zu können. Für mich geht es jetzt darum, ein möglichst breites Netzwerk zu Produzenten, Verleihern und Studios aufzubauen. Unser Ziel ist es, internationale Produktionen in unsere Studios nach Köln zu holen". Bastie Griese ergänzt: "Der Aufbau unseres neuen Standorts trägt schon jetzt erste Früchte. Bereits im kommenden Jahr wird ein namhafter amerikanischer Streaming-Anbieter eine High-End Serie in unseren Kölner MMC Studios produzieren. Darauf freuen wir uns sehr."