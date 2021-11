Am morgigen Freitag erscheint zusätzlich zur normalen "TV Movie" auch die "TV Movie Stream XXL", womit die Bauer Media Group auf die weiter auch in höheren Altersgruppe rasant steigende Verbreitung von Streaming-Diensten reagiert. Dem 172 Seiten starken Basis-Heft, das aus dem Mantel-Teil, den Listings des linearen TV-Programms und Infos zum Sportstreaming besteht, liegt dann immer ein 60 Seiten starkes Supplement bei, das Infos zu den in den kommenden beiden Wochen startenden Sendungen auf Streamingdiensten liefern soll.

Der Copypreis liegt mit 2,20 Euro nur 10 Cent über dem Verkaufspreis der "TV Movie" ohne Streaming-Beilage. Grundlegend für den Start sei die Einführung eines neuen, inhouse entwickelten Redaktionssystems für das Streaming-Supplement sein. Durch neue automatisierte Prozesse soll die effiziente Erstellung der zusätzlichen Beilage in 14-täglicher Schlagzahl ermöglicht werden. Zusätzlich startet Bauer mit "MyTVMovie.de" auch noch eine eigene VoD-Plattform, die Filme und Serien im Einzelabruf zum Kaufen und Leihen anbietet. Bauer arbeitet dabei mit Videocity zusammen. Dieses Angebot wird man in der Streaming-Beilage ebenfalls bewerben, indem man Inhalte daraus empfiehlt.

TV Movie-Chefredakteur Uwe Bokelmann: "Zuschauer müssen sich nicht zwischen TV, Mediatheken oder Streaming entscheiden, alles steht jederzeit zur Verfügung. Diese Flexibilität überträgt unser Konzept auf gelernte Vorzüge einer Programmzeitschrift: Wir bieten den vollen Überblick über alle relevanten Bewegtbildkanäle. Dabei sind wir nah am Gewohnten mit dem Basisheft, das den 'TV Movie'-typischen Mantelteil und das lineare TV-Programm beinhaltet. Ergänzt haben wir im Listing das Sport-Streaming, wo Ausstrahlungstermine ebenfalls linear sind. Alles, was on-Demand nutzbar ist, findet, kritisch von 'TV Movie' bewertet und übersichtlich in neun Genres sortiert, seinen Platz im Streaming-Magazin. Das Supplement kann die Leserschaft so flexibel nutzen, wie Streaming selbst: als Guide an jedem einzelnen Programmtag oder man bewahrt das Streaming-Magazin über den linearen Programmzeitraum hinaus separat auf."

Bei Bauer hofft man, das Programmie-Segment damit zukunftsfähig zu machen. Nils Grönwoldt, Verlagsleiter TV-Magazine bei Bauer Media: "Wir wollen den Markt für Programminformationen voranbringen und Innovator sein. 'TV Movie Stream XXL' ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft des Programmzeitschriften-Marktes. Wir glauben, dass sich unsere TV-Magazine zu Bewegtbild-Magazinen weiterentwickeln und dadurch auch zukünftig ihre hohe Relevanz bei Leserinnen und Lesern beibehalten werden."