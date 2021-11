am 11.11.2021 - 12:53 Uhr

© Leonine Studios

"Filmlegenden" beschreibt Leonine Studios als einen Channel "voller Ikonen, filmischer Meisterwerke und großer Kinomomente". Das Unternehmen verspricht, wöchentlich neue Titel hinzuzufügen, schon heute gehören Filme wie "Das Schweigen der Lämmer", "Die eiserne Lady", "Wunder" oder auch "The Wrestler" und "Timecop" zum Portfolio.

"Cinema of Hearts" ist ein Channel für alle, der Name lässt es schon erahnen, "die auf der Suche nach romantischen Komödien, Herzschmerz-Dramen oder leidenschaftlichen Coming-of-Age-Stories sind". Im Mittelpunkt stünden Filme mit Herz, die zum Lachen oder Weinen einladen, heißt es von Leonine. Schon jetzt verfügbar sind Titel wie "Midnight Sun", "Dem Horizont so nah", "Mädelsabend" oder auch "Summer ‘03".

Markus Frerker, COO der Leonine Studios und verantwortlich für alle Channels und TV-Sender, sagt zum Start der zwei neuen Kanäle: "Der Bedarf nach weiteren kuratierten Inhalten ist da, das zeigt uns der Erfolg unserer bisherigen Programmangebote. Die beiden neuen Kanäle bieten noch mehr Vielfalt in nachgefragten Genres und ein klares Qualitätsversprechen von Leonine Studios für alle Streaming-Begeisterten. Mit unserer umfangreichen Lizenzbibliothek sind wir bestens aufgestellt, um qualitativ hochwertige, wechselnde Inhalte für Filmlegenden und Cinema of Hearts zusammenzustellen."