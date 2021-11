Erst am Donnerstag hatten wir an dieser Stelle darüber berichtet, dass Disney+ erheblich langsamer wächst als noch vor einigen Monaten. Nur 2,1 Millionen neue Abonnentinnen und Abonnenten kamen im abgelaufenen Quartal hinzu. Gleichzeitig verwies der Medienkonzern darauf, den Streamingdienst künftig in weitere Länder bringen zu wollen. Für den europäischen Markt hat man nun einige Neustarts angekündigt.

Ab sofort können Kundinnen und Kunden von Disney+ 15 Premieren auf Disney+ streamen, darunter die neue Original Dramaserie "Dopesick" mit Michael Keaton in der Hauptrolle. Hinzu kommen Marvel Studios "Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings", die Dokumentation über Billie Eilish‘ jüngstes Konzerterlebnis "The Making-of zu 'Happier than Ever: Ein Liebesbrief an Los Angeles'" sowie den Abenteuerfilm "Jungle Cruise". Außerdem neu auf der Plattform sind diverse weitere, ältere Filme sowie die die Disney+ Original Kurzfilmreihe "Olaf präsentiert".

Über den November und Dezember hinweg sollen auf Disney+ in Deutschland zudem jede Woche eine neue Serie oder ein neuer Film starten, als Beispiel nennt man Marvels "Hawkeye" am 24. November, Ridley Scotts "The Last Duel" am 1. Dezember und "Encanto" am 24. Dezember. Darüber hinaus hat Disney+ nun auch die neue spanische Serie "Balenciaga" vorgestellt, es ist überhaupt die erste Disney+-Serie aus Spanien. Erzählt wird die Geschichte eines Mannes, der es wagt, seinem sozialen Status als Sohn einer Näherin und eines Fischers zu trotzen. Dank seines natürlichen Talents, seiner unermüdlichen Arbeit und seines ausgeprägten Geschäftssinns wird Balenciaga zu einem der bedeutendsten Modedesigner aller Zeiten.

Insgesamt steigt die Zahl der von Disney+ beauftragten Titel in Europa damit auf 21, 16 davon sind scripted, fünf unscripted. Alle Titel stammen aus sechs Ländern: Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und den Niederlanden. Zwei deutsche Produktionen hatte man bereits Anfang des Jahres in Aussicht gestellt (DWDL.de berichtete). Dass Disney die aktuellen Starts und die neue, spanische Serie genau einen Tag nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen ankündigt, kommt übrigens nicht von ungefähr. Am heutigen Freitag, den 12. November, begeht der Konzern in europäischen Raum die Feierlichkeiten zum Disney+ Day. Anlässlich dieses Tages gibt’s für die Fans in den sozialen Netzwerken am Nachmittag außerdem einen Einblick in neue Trailer und Clips aus verschiedenen Produktionen.