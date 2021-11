Erst vor einigen Tagen hatte Sky angekündigt, die neue Serie "And Just Like That…" noch in diesem Jahr zeigen zu wollen. Ein genauer Termin wurde Anfang November noch nicht kommuniziert - das hat man nun aber nachgeholt. Ab dem 9. Dezember wird die Serie bei Sky Comedy und bei Sky Ticket zu sehen sein, wahlweise in der deutschen Synchronfassung oder im englischen Original. Die weiteren acht Folgen zeigt Sky dann wöchentlich immer donnerstags ab 20:15 Uhr. "And Just Like That…" ist die Nachfolgeserie von "Sex and the City" - schon heute sind alle Staffeln dieser Serie bei Sky Ticket verfügbar.

"And Just Like That…" folgt Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) und Charlotte (Kristin Davis) auf ihrem Weg von der komplizierten Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 30ern zu der noch komplizierteren Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 50ern. Drei der vier "Sex and the City"-Frauen sind also auch in der neuen Serie mit dabei, Kim Cattrall aka Samantha Jones fehlt jedoch. In weiteren Rollen sind Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson und Evan Handler zu sehen.

Die erste Staffel von "And Just Like That…" umfasst zehn Episoden - und nach Angaben von Sky laufen die Dreharbeiten aktuell auch noch. Dass HBO Max und Sky dennoch bereits einen Ausstrahlungstermin ankündigen, ist ungewöhnlich. Als Executive Producer der Serie fungieren neben den drei Hauptdarstellerinnen auch Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi und Michael Patrick King. Zu den Autoren zählen Michael Patrick King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg und Elisa Zuritsky.