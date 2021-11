Zum inzwischen neunten Mal ist am Samstag der Fernsehpreis der Deutschen Akademie für Fernsehen verliehen worden. Anders als beim Deutschen Fernsehpreis, über dessen Vergabe eine Jury entscheidet, stimmen hier die rund 800 Mitglieder der Akademie - Film- und Fernsehschaffende aller Gewerke - über die Gewinnerinnen und Gewinner ab. Die ein oder andere Überraschung in besonders spannenden Kategorien war dabei. So setzte sich in Sachen Fernsehunterhaltung etwa "Die Carolin Kebekus Show" von der btf gegen die namhafte Konkurrenz, bestend aus "LOL" von Constantin und Amazon und die Vox-Show "Showtime of my Life" durch.

Alle Gewinnerinnen und Gewinner im Überblick





Bildgestaltung:

Michael Schreitel | Das Geheimnis des Totenwaldes | ARD Degeto, NDR | ConradFilm, Bavaria Fiction

Matthias Bolliger | PARA – Wir sind King | TNT Serie | W&B |

Nikolai von Graevenitz | Polizeiruf 110: An der Saale hellem Strande | ARD, MDR | filmpool fiction |

Casting:

Karimah El-Giamal | Spreewaldkrimi - Totentanz | ZDF | Aspekt Telefilm |

Ana Dávila & Anna Kowalski (Kindercasting)| Im Abgrund | ARD Degeto | Wüste Medien |

Sandra Köppe | Unbroken | ZDFneo | Network Movie |

Dokumentarfilm:

Hannah Schweier | 80.000 Schnitzel | ZDF | Zum goldenen Lamm Produktion |

Carl Gierstorfer & Mareike Müller | Charité intensiv: Station 43 |RBB | Docdays Productions |

Lucio Mollica | Krieg vor Gericht – Die Jugoslawien – Pozesse | RBB, Arte | LOOKSfilm |

Drehbuch:

Stefan Kolditz| Das Geheimnis des Totenwaldes | | ARD Degeto, NDR | ConradFilm, Bavaria Fiction |

Andres Veiel & Jutta Doberstein | Ökozid | ARD, RBB, NDR, WDR | zero one film |

Ruth Toma | Ruhe! Hier stirbt Lothar | ARD, WDR | Hager Moss |

Fernseh-Journalismus:

Anja Buwert & Thilo Mischke | ProSieben Spezial–Rechts. Deutsch. Radikal | ProSieben | PQPP2 |

Anja Buwert & Jan Karon & Tassilo Hummel & Malte Schumacher | Schattenwelten Berlin | RBB | PQPP2 |

Patrick Zeilhofer & Volker Wasmuth | Wirecard – Game Over. Geldgier, Größenwahn und dunkle Geheimnisse | ZDFinfo | Blue moon media |

Fernsehunterhaltung:

Carolin Kebekus | Carolin Kebekus Show | WDR | btf, Unterhaltungsflotte |

Otto Steiner | LOL – Last One Laughing | Amazon | Constantin Entertainment |

Nina Klink & Nora Kauven & Kirsten Peters | Showtime of my Life – Stars gegen Krebs | VOX | Seapoint Productions |

Filmschnitt:

Julia Karg & Kai Minierski | Das Geheimnis des Totenwaldes | ARD Degeto, NDR | ConradFilm, Bavaria Fiction |

Julia Kovalenko | Polizeiruf 110: An der Saale hellem Strande | ARD, MDR | filmpool fiction |

Eva Schnare & Janina Gerkens | Tod von Freunden | ZDF | Letterbox Filmproduktion, Dynamic Television |

Kostümbild:

Maria Schicker | Das Geheimnis des Totenwaldes | ARD Degeto, NDR | ConradFilm, Bavaria Fiction |

Minsun Kim & Sarah Raible | Goldjungs | WDR, ARD Degeto | Zeitsprung Pictures |

Sabine Keller| The Mopes | TNT Comedy |UFA Fiction |

Maskenbild:

Jeanette Latzelsberger & Gregor Eckstein | Das Geheimnis des Totenwaldes | | ARD Degeto, NDR | ConradFilm, Bavaria Fiction |

Linda Eisenhamerová | Louis van Beethoven | ARD Degeto, WDR, ORF | Eikon Media |

Charlotte Chang & Katharina de Malotki | Barbaren | Netflix | Gaumont |

Musik:

Thomas Mehlhorn | Tatort – Parasomnia | ARD, MDR | MadeFor |

Stefan Mertin & Mirko Michalzik | Tod von Freunden | ZDF | Letterbox Filmproduktion, Dynamic Television |

Ralf Wienrich | Spreewaldkrimi - Totentanz | ZDF | Aspekt Telefilm |

Produzent:

Sabine de Mardt & Andreas Bareiss & Rainer Marquass | Barbaren | Netflix | Gaumont |

Marc Conrad & Maren Knieling & Jan S. Kaiser | Das Geheimnis des Totenwaldes | ARD Degeto, NDR | ConradFilm, Bavaria Fiction |

Franziska An der Gassen | Kranke Geschäfte | ZDF, Arte | Ratpack, An der Gassen Film |

Redaktion/Producing/Dramaturgie:

Antje Boehmert & Ute Beutler & Barbara Lohoff | Charité Intensiv: Station 43 | RBB | Docdays Productions |

Pit Rampelt | Das Versprechen | ZDF | Polyphon |

Caspar Fischer & Ute Beutler | Schattenwelten Berlin | RBB | PQPP2 |

Regie:

Sven Bohse | Das Geheimnis des Totenwaldes | ARD Degeto, NDR | ConradFilm, Bavaria Fiction |

Hermine Huntgeburth | Ruhe! Hier stirbt Lothar | ARD, WDR | Hager Moss |

Pia Strietmann | Tatort: In der Familie II| ARD, BR, WDR | X-Filme |

Schauspieler – Hauptrolle:

Matthias Brandt | Das Geheimnis des Totenwaldes | ARD Degeto, NDR | ConradFilm, Bavaria Fiction |

Jens Harzer | Ruhe! Hier stirbt Lothar | ARD, WDR | Hager Moss |

Michael A. Grimm | Tanze Tango mit mir | ARD, BR | Die Film |

Schauspieler – Nebenrolle:

Waldemar Kobus | Goldjungs | WDR, ARD Degeto | Zeitsprung Pictures |

Marc Ben Puch | Zerissen – zwischen zwei Müttern | Sat 1 | ITV Studios |

Ernst Stötzner| Nächste Ausfahrt Glück | ZDF | Producers at Work |

Schauspielerin – Hauptrolle:

Janina Fautz | Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution | MDR, ARD Degeto, BR | UFA Fiction |

Friederike Becht | Plötzlich so still |ZDF | Relevant Film |

Aylin Tezel | Unbroken | ZDFneo | Network Movie |

Schauspielerin – Nebenrolle:

Dalila Abdallah | Herren | BR, Arte | kineo, Cinemanegro |

Claudia Michelsen | Ku`damm 63 | ZDF | UFA Fiction |

Melika Foroutan | Tribes of Europa| Netflix | W&B |

Stunt:

Michael Bornhütter & Alister Mazzoti & Markus Haas | Tribes of Europa | Netflix | W&B |

Wanja Götz | Sarah Kohr - Schutzbefohlen | ZDF | Die Film |

Benjamin Nippe & René Lay & Ronnie Paul | Requiem für einen Freund | ZDF | Network Movie |

Szenenbild:

Olga Gredig | Dutschke - Schüsse von Rechts | RBB, NDR | Cinecentrum |

Julian Augustin | Goldjungs | WDR, ARD Degeto | Zeitsprung Pictures |

Benedikt Herforth & Astrid Poeschke | Oktoberfest 1900 | ARD Degeto, BR, MDR, WDR | Zeitsprung Pictures, Violet Pictures, Amalia Film, Maya Production |

Tongestaltung:

Patrick Veigel & Tina Laschke & Benjamin Rosenkind & Dominik Schleier| Das letzte Wort | Netflix | Pantaleon Films

Patrick Veigel & Jan Cziharz & Philipp Bitter | Exit | ARD, SWR | Sommerhaus |

Robert Keilbar & Kirsten Kuhnhardt & Matthias Lempert | Louis van Beethoven | ARD Degeto, WDR, ORF | Eikon Media |

VFX/Animation: