Bis auf wenige Ausnahmen, so nannte es Sky vor einigen Wochen, habe man sich die Rechte an der National Hockey League (NHL) exklusiv im deutschen Fernsehen gesichert. Diese Formulierung ließ schon damals die Vermutung zu, dass die Sportliga noch mit einem Free-TV-Sender in Verhandlungen steht. Nun ist klar: Die Spiele der Eishockey-Liga aus Nordamerika wechseln in Deutschland im frei empfangbaren Bereich von Sport1 zu ProSieben Maxx. Seven.One Sports, die Sportbusiness-Unit der Seven.One Entertainment Group, und die Eishockeyliga haben eine entsprechende langfristige Vereinbarung getroffen. Die genaue Dauer ist nicht bekannt, der Sky-Vertrag mit der NHL läuft bis Sommer 2025.

ProSiebenMaxx wird "bis zu 18 Spiele" pro Saison im Free-TV übertragen. Genaue Zahlen sind schwer zu nennen, da in den "Best of"-Endspielserien nicht klar ist, wie viele Matches wirklich stattfinden. In einer Best-of-Seven-Serie kann die Anzahl zwischen vier und sieben schwanken. Starten wird ProSiebenMaxx allerdings erst in der Schlussphase der Saison. In die Live-Berichterstattung einsteigen will der Free-TV-Sender ab dem 27. Februar 2022 - somit füllt ProSiebenMaxx dann den bisher von Football belegten Sendeplatz am Sonntagabend mit dem Pucksport. Die laufende Football-Saison endet wie üblich im Februar. Aus der NHL gibt es dann Matches der Regular Season, der Play-Offs und der Finals zu sehen.

Alexander Rösner, Sportchef von "ran", sagt: "Mit der NHL holen wir die nächste große Sportliga der USA zu uns. Nicht nur in Amerika und Kanada gehört Eishockey zu den beliebtesten Sportarten, auch im deutschsprachigen Raum gibt es eine große Fangemeinde, die stetig wächst. Grund dafür sind auch die erfolgreichen deutschen NHL-Spieler wie Superstar und MVP 2020 Leon Draisaitl, first round pick Tim Stützle sowie die Top-Torhüter Thomas Greiss und Philipp Grubauer." Nach dem Super Bowl sei vor dem Stanley Cup: "Wenn die NFL in ihre wohlverdiente Pause geht, tauschen wir Football gegen Puck und starten #jedenverdammtenSonntag mit 'ran NHL' auf ProSieben Maxx."





Bereits ab sofort sollen Highlight-Clips von Spielen im Rahmen der Football-Übertragungen bei den Sendern ProSieben Maxx, ProSieben und im Netz auf ran.de zu sehen sein. An diesem Sonntag ist zudem die Ausstrahlung eines Interviews mit Eishockey-Star Leon Draisaitl geplant.