Das Erste hat bekanntgegeben, wann der "Tatort" mit Gaststar Udo Lindenberg ausgestrahlt wird. Der Sender wird den Krimi am 26. Dezember zeigen, also am zweiten Weihnachtsfeiertag. An diesem Tag treffen dann insgesamt drei Quotenkracher aufeinander: Im ZDF läuft um 20:15 Uhr eine neue "Traumschiff"-Ausgabe mit Florian Silbereisen, ProSieben setzt auf ein Special von "The Masked Singer".

Der "Tatort" am zweiten Weihnachtsfeiertag ist aber auch noch aus einem weiteren Grund ein spezieller. Maria Furtwängler ist dann wie gehabt als Charlotte Lindholm zu sehen, gleichzeitig ist sie aber auch erstmals mit ihrer Produktionsfirma Atalante Film als Co-Produktionspartnerin mit dabei. Der Film ist in Zusammenarbeit mit Studio Hamburg entstanden. Detlev Buck führte Regie.

Das Drehbuch für den "Tatort" stammt von Uli Brée. "Udo hatte mich vor ein paar Jahren zu einer musikalischen Zusammenarbeit eingeladen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Dabei kam dann der Gedanke auf, dass es doch toll wäre, wenn er mal bei einem Lindholm-Tatort dabei wäre. Dann kam Uli Brée mit dieser sehr schönen Idee dazu und ich glaube, die Geschichte wird Charlotte Lindholm mal auf ganz anderen Wegen erzählen", sagte Schauspielerin Maria Furtwängler im März im DWDL.de-Interview. Ins Produktionsgeschäft eingestiegen sei sie, weil sie "große Lust habe, den kreativen Prozess von einem sehr viel früheren Zeitpunkt an zu begleiten und auch eigene Ideen umzusetzen", so Furtwängler damals.

Inhaltlich geht es in dem Weihnachts-"Tatort" darum: Kommissarin Charlotte Lindholm reist privat von Göttingen nach Hamburg, um sich in einem Hotel heimlich mit einem Mann zu treffen. Doch der ist tot, als sie ankommt – und Charlotte Lindholm dringend tatverdächtig. War der Mörder einer der Udo-Lindenberg-Doppelgänger, die gerade wegen eines Castings das Hotel bevölkern? Lindholm traut ihren Hamburger Kripo-Kolleginnen und -Kollegen nicht und ermittelt auf eigene Faust weiter. Dabei stößt sie auf Hinweise, dass der Mord möglicherweise eine Falle gewesen sein könnte. Ein Racheakt an der Kommissarin?