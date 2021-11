Das ZDF setzt bei der Serie "Wir" weiterhin auf Tempo: Nur wenige Wochen nach den Dreharbeiten startete Mitte September die erste Staffel der Sere über einen Freundeskreis in den Dreißigern seine Premiere in der ZDF-Mediathek - und noch bevor es soweit war, hatte es auch schon grünes Licht für eine zweite Staffel gegeben. Das führt dazu, dass ohne Unterbrechung ab dem 3. Dezember in der ZDF-Mediathek die neuen Folgen direkt dran gehängt werden können. Eine neue Episode wird dort immer freitags um 10 Uhr freigeschaltet. Auch eine lineare Ausstrahlung im Programm von ZDFneo gibt's, allerdings recht unprominent am Freitag 7. Januar ab 23:35 Uhr und am Freitag, 11. Februar ab 23:25 Uhr. Dann werden erst sieben und dann fünf Folgen am Stück gezeigt.

In der zweiten Staffel dreht sich alles um Emre (Erol Afsin), der nach der Scheidung von Mel (Natalie Rudziewicz) sicher ist, sich nie wieder verlieben zu können – bis er auf die impulsive Feuerwehrfrau Katha (Bineta Hansen) trifft. Emre entwickelt Gefühle für sie. Die beiden daten sich, aber dann erfährt Emres Tochter Pinar (Great Kasalo) von Katha und ist sofort gegen die neue Freundin. Emres und Kathas aufkeimende Liebe steht auf der Kippe, zumal Katha sich nicht sicher ist, ob sie sich der Verantwortung einer Beziehung mit Kind stellen soll. Sie lässt sich schließlich darauf ein und versteht sich sogar gut mit Pinar. Doch gleichzeitig stört es sie zunehmend, sich Emre ständig mit seiner Familie teilen zu müssen, vor allem, als Kathas eigene Familie Stress macht und sie ihn besonders braucht. Das Paar muss sich entscheiden, ob sie das Abenteuer "Patchwork" wirklich eingehen wollen. Zum Glück stehen Emre seine Kumpels beiseite: Maik (Lorris André Blazejewski) und natürlich auch Tayo (Malick Bauer), der nach der Trennung von Helena (Katharina Nesytowa) unter großem Liebeskummer leidet.

Die Bücher für die neuen Folgen haben Gesa Scheibner, Julia Penner, Silvia Overath, Christian Brecht, Jonas Zimmermann und Cihan Acar geschrieben, fürs Gesamtkonzept sind Sandra Stöckmann, Gesa Scheibner, Sabina Gröner und Julia Penner verantwortlich. Axel Ranisch, Ozan Mermer und Luzie Loose führten Regie, die Kamera führten Dennis Pauls, Christiane Buchmann und Valentin Selmke. Produziert wurde "Wir" von Studio Zentral, Lasse Scharpen und Lucas Schmidt sind die Produzenten, Maren Schmitt die Producerin. Jörg Schneider und Lisa Reisch hatten im ZDF die Redaktion, Christiane Meyer zur Capellen ist Koordinatorin für ZDFneo.