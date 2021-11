Am Donnertag startet die vierte Staffel von "Star Trek: Discovery", doch viele Fans weltweit, darunter auch all jene in Deutschland, werden vorerst in die Röhre schauen. Der Grund: Außerhalb der USA und Kanada liegen die Rechte an der Science-Fiction-Serie nicht mehr bei Netflix. Hintergrund ist einem Bericht des US-Branchendienstes "Deadline" zufolge eine neue Vereinbarung zwischen Netflix und ViacomCBS, das "Star Trek: Discovery" künftig lieber auf dem eigenen Streamingdienst Paramount+ auswerten will - doch der ist international noch gar nicht gestartet.

Einen genaue Launch-Termin gibt es bislang noch nicht, die Rede ist bislang lediglich vom kommenden Jahr. Damit ist auch noch unklar, wann die neuen "Discovery"-Folgen hierzulande an den Start gehen werden. Schon jetzt sind die bisherigen Staffeln der "Star Trek"-Serie nicht mehr bei Netflix abrufbar. Bislang hatte der Streamingdienst einen großen Teil des Budgets für die Produktion aufgebracht. Immerhin: Ältere Formate des Franchise stehen noch bei Netflix zur Verfügung.

"Da wir unsere globale Streaming-Präsenz schnell erweitern, bringen wir mehr unserer Top-Titel für Paramount+-Märkte auf der ganzen Welt zu ViacomCBS nach Hause", so Kelly Day, Chefin von ViacomCBS Network International, zu "Deadline". "Wir verfügen über eine starke globale und lokale Content-Pipeline, die uns für Erfolg über alle Regionen hinweg positioniert." Die Rückführung von "Star Trek: Discovery" sei für das Unternehmen "ein weiterer Schritt nach vorn".

In den USA hat Paramount+ bereits vor einiger Zeit den Streamingdienst CBS All Accss abgelöst. Nach der Fusion von Viacom und CBS setzen die Verantwortlichen also nicht mehr auf eine CBS-Marke, sondern auf eine, die durch Viacom in den Konzern gekommen ist. Vor allem soll "Paramount" als traditionsreicher Name eines der Major-US-Filmstudios seine Kraft entfalten - auch außerhalb der USA, wo man unter dem neuen Label Originals, Shows und Filmen bekannter Marken und Studios vereint, darunter neben Paramount Pictures auch Showtime, Comedy Central, MTV und Nickelodeon.

Hierzulande will ViacomCBS seinen Streamingdienst ab 2022 vorwiegend in Kooperation mit Sky etablieren (DWDL.de berichtete). Der Plan ist, Abonnentinnen und Abonnenten des Sky-Cinema-Pakets via Sky Q kostenlosen Zugang zu Paramount+ zu gewähren. Alle anderen Sky-Kunden sollen die Möglichkeit bekommen, den Streamingdienst als Zusatzangebot zu ihrem Konto über Sky zu abonnieren. Allerdings: Paramount+ soll auch ohne Sky buchbar sein.