am 17.11.2021 - 13:34 Uhr

© Saxonia Media / Robert Strehler Seth Hollinderbäumer

Claudia Schröder zieht sich zudem als Produzentin von "Nord bei Nordwest" zurück, diesen Job übernimmt künftig ebenfalls Seth Hollinderbäumer. Schröder selbst war vor der Gründung ihrer Produktionsfirma Geschäftsführerin bei Multimedia und arbeitete auch für die Radio-Bremen-Tochter Bremedia. Anschließend entwickelte sie als freie Produzentin die Reihe "Nord bei Nordwest", die sie mit der Aspekt Telefilm produzierte und die sich in den vergangenen Jahren als echter Quotenhit entpuppte. Erst Anfang des Jahres erreichte ein Film der Reihe mit mehr als zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen Rekord.

Schröder soll nun nicht nur als Gesellschafterin an Bord bleiben, sondern auch als Produzentin an neuen Stoffen arbeiten. Die operative Verantwortung aber gibt sie ab. "Wir sind vier Menschen, mit ungefähr 30 Jahren Altersunterschied, die sich seit knapp 20 Jahren kennen. Seitdem sind wir mal gemeinsame und mal eigene Wege gegangen. Immer hat uns allerdings die Leidenschaft fürs Filmemachen verbunden. Die Umgebung für Hersteller von fiktionalem Content befindet sich mitten im Umbruch – für uns der ideale Zeitpunkt, in der unabhängigen triple pictures unsere Fähigkeiten und Erfahrungen zu bündeln und zusammen ins nächste Abenteuer zu starten", heißt es von dem vierköpfige Team zur Neuaufstellung.