Schon in der Vergangenheit ist Mario Novembre in der Joyn-Produktion "Das Internat" zu sehen, nun erhält der Influencer auf der Plattform eine Personality-Doku, die von Pantaflix Studios produziert wird. Die Dreharbeiten zu "Mario Novembre - Auch das noch!" haben erst in der vergangenen Woche begonnen, erstmals zu sehen soll das wöchentliche Reality-Format aber bereits am Samstag, den 20. November.

Zusätzlich zu der Veröffentlichung als Joyn Original können die Zuschauerinnen und Zuschauer die zwölf Episoden jeweils 14 Tage später auch auf dem neuen YouTube-Channel von Pantaflix Studios sehen. In seinen Social Media Kanälen zählt Mario Novembre heute rund 6,6 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. In dem Joyn-Format will der Influencer seinen Fans einen "ganz persönlichen Einblick" in sein Leben geben, verspricht die Produktionsfirma.

"Endlich ist es so weit und die erste Folge von ‘Mario Novembre - Auch das noch!’ geht an den Start. Parallel hierzu launchen wir unseren Pantaflix Studios YouTube-Kanal. Wir feiern also gleich zwei Premieren mit Mario und sind sehr stolz. Mario ist ein moderner Entertainer, der sein Millionenpublikum seit Jahren begeistert. Gemeinsam mit unserem Partner Joyn ermöglichen wir nun einen tiefen und sehr privaten Einblick in sein Leben hinter den Streams, Likes und Views", sagt Sebastian Lang, der Geschäftsführer von Pantaflix Studios und Manager von Mario Novembre ist.