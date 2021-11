am 21.11.2021 - 13:21 Uhr

Ohne große Ankündigung im Vorfeld hat der zur Mediengruppe RTL gehörende Nachrichtensender ntv zum Sonntag hin sein On-Air-Design leicht modifiziert. Ausgetauscht wurde unter anderem die in den Grafiken, Bauchbinden und dem News-Ticker verwendete Schriftart. Auch an den Farben hat der Sender gedreht. Der Nachrichtenopener, zuletzt eher dunkel gehalten, besticht nun durch deutlich hellere Farben.

An anderer Stelle ist es etwas dunkler geworden. Bisher war die Haupt-Headline in dunklen Lettern auf weißem Hintergrund zu lesen, seit Sonntag prangt weiße Schrift auf einem dunkelgrauen Hintergrund. Ebenfalls neu angestrichen haben die Verantwortlichen des Senders die Dachzeile; bisher arbeitete diese mit einem weißen Hintergrund und dunkelgrauer Schrift. Ab sofort ist die Schrift weiß geworden, der Hintergrund rot. Somit spielt das schon seit jeher mit ntv verbundene rot im neuen Design weiterhin eine wichtigere Rolle.

© Screenshot ntv Seit Sonntag mit neuem Design auf Sendung: Nachrichtensender ntv.

Neu ist auch die Positionierung des Logos an sich. Bisher war es rechts unten angebracht, nun ist es links unten zu sehen. Direkt neben dem Logo befindet sich weiterhin die Uhrzeit, die wie bisher auf weißem Hintergrund zu lesen ist. Am noch immer virtuellen Studio des Senders haben sich nur Kleinigkeiten geändert, auch hier ist der Hintergrund nun in helleren Farben gehalten.





ntv-Mitbewerber Welt hatte unterdessen in diesem Jahr einen größeren Umzug erlebt. Der Nachrichtensender ist mit seinem kompletten Studio umgezogen. Er setzt, anders als ntv, schon seit Langem auf ein reales Set.