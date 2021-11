© The Creatives

Weitere Produktionsfirmen, die dem Zusammenschluss angehören, sind die beiden französischen Unternehmen Haut Et Court und Unité sowie Maipo Film (Norwegen), Lemming Film (Niederlande), Masha (USA), Versus Production (Belgien), Spiro (Israel) und Good Chaos (UK). Initiiert wurde die Kreativ-Gemeinschaft von Haut Et Court. Geplant sind Koproduktionen, strategische Partnerschaften und der regelmäßige Austausch von Informationen.

Man wolle die Individualität und die jeweilige Kultur in den Unternehmen bewahren, heißt es in einem Statement von The Creatives. "Wir kooperieren, wir tauschen uns aus, wir entwickeln, wir produzieren und wir pflegen unsere Eigenheiten. Im Gegenzug bieten wir als Reaktion auf das exponentielle Wachstum des Marktes Autoren und Regisseuren ein Zuhause von bedeutendem Ausmaß, in dem sie von einem globalen Ansatz profitieren". Gleichzeitig würde diese Personen die die Kontrolle über ihre Geschichten behalten, heißt es. "In dieser extrem wettbewerbsorientierten Welt glauben wir alle, dass dies der einzige Weg ist, flussaufwärts zu schwimmen und unseren Konkurrenten einen Schritt voraus zu sein."

Die Unternehmen haben außerdem eine dreijährige Partnerschaftsvereinbarung mit Fremantle geschlossen. Diese soll zur "Entwicklung und Finanzierung hochwertiger internationaler Dramaserien beitragen". Auf Seiten von Fremantle zeichnet Christian Vesper, President of Global Drama beim Unternehmen, verantwortlich. Er sagt: "Wir bei Fremantle glauben daran, unseren Partnern und Talenten das richtige Maß an Unterstützung zu bieten und gleichzeitig ihre Unabhängigkeit, Kreativität und völlige Freiheit zu sichern, um ungehindert mit Sendern oder Plattformen zu arbeiten, die für ein Projekt am besten geeignet sind. Diese Erfolgsformel liegt in der Fremantle-DNA und passt perfekt zu diesem bahnbrechenden und innovativen neuen Label."

Und Carole Scotta, Mitbegründerin Haut Et Court und Initiatorin von The Creatives, ergänzt: "Wir haben mit der Unterstützung von Fremantle Pionierarbeit bei dieser einzigartigen Deal-Struktur geleistet. The Creatives wird den unabhängigen Entwicklungsprozess schützen, der seit Jahrzehnten das Rückgrat des Storytellings in Europa ist. Wir schließen uns zusammen, um möglichst frei und kreativ interessant zu bleiben und liefern Filme und Serien, auf die das Publikum wartet." Man verpflichte sich, Talenten, mit denen man zusammenarbeite, faire Bedingungen anzubieten. "Fremantle hat uns ihre volle Unterstützung und vor allem völlige kreative Freiheit gegeben, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit [...], um eine vielfältige Auswahl hochwertiger Serien zu entwickeln."