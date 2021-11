© Magis TV Katrin Löschburg und Sascha Naujoks

"Ja, wir wollen größer werden und auch unser Portfolio ausbauen, aber wir werden weiterhin die Manufaktur bleiben, die auf eine ganz individuelle sowie leidenschaftliche Formatentwicklung setzt", sagt Katrin Löschburg. Naujoks bezeichnet sie als "perfekte Ergänzung" für das Team. Man kenne sich seit mehr als 17 Jahren. "Uns verbindet eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit, die bei der ersten Staffel von ‚Bauer sucht Frau‘ und ‚Jugendliebe‘ begonnen hat und sich zuletzt bei der gelungenen Etablierung von ‚Paradise Hotel‘ für TVNow fortgesetzt hat. Ich freue mich sehr auf die neue kreative Zusammenarbeit und Sascha Expertise."

Naujoks selbst sagt zu seinem Wechsel: "Seitdem ich in der TV-Branche tätig bin, haben sich die Wege zwischen Katrin und mir immer wieder gekreuzt. Wir haben erfolgreiche Formate aus der Taufe gehoben. Seit Jahren schätze ich Katrin menschlich und fachlich sehr. Ich freue mich auf die Möglichkeit, gemeinsam neue Wege zu gehen und den neuen Kölner Standort aufzubauen. Zusammen werden wir magische Entertainmentformate plattformübergreifend produzieren."

Sascha Naujoks kommt von Tower Productions, wo er zuletzt als Head of Development unter anderem für die Entwicklung von "Date or Drop", "Mein Hund fürs Leben", "Erste Hilfe, letzte Rettung – Sanis in Ausbildung", "Race across the world" oder die neue ZDFneo-Sitcom "Ich dich auch" verantwortlich war. Vor seiner Zeit bei Tower arbeitete Naujoks auch schon als Leitender Redakteur bei RTL, als Senior Vice President Lead Projects bei ProSiebenSat.1 sowie für Produktionsfirmen wie sagamedia und Talpa (heute Bildergarten Entertainment).

Exodus bei Tower geht weiter

Bei Tower Productions ist es derweil der nächste prominente Abgang. Schon im August wurde bekannt, dass Geschäftsführerin Dietlinde Stroh nicht mehr im Unternehmen ist. Davor machte auch Marcus Schäfer, CEO der Tower-Mutter all3media in Deutschland, einen Abgang. Vor wenigen Wochen erst verließ dann auch Miriam Schulze Tower Productions, dort leitete sie seit 2018 den Bereich Factual Entertainment. Sie arbeitet inzwischen für Bildergarten.