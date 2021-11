Vergangenen Mittwoch testete das RTL-Magazin "stern TV" sein anwesendes Studiopublikum auf Antikörper gegen das Coronavirus und wertete die jeweiligen Ergebnisse mit Experten aus. Zudem wurde den Anwesenden live in der Sendung ein Impfangebot gemacht. Den Pieks könne eine anwesende Ärztin vornehmen, erklärte Moderator Steffen Hallaschka. In dieser Woche wird die Corona-Schutzimpfung und das gerade heiß debattierte Boostern auch großes Thema im ProSieben-Journal "Zervakis & Opdenhövel. Live" sein.

Wie ProSieben am Dienstagvormittag mitteilte, organisiert die Sendung gemeinsam mit den Maltesern ein kurzfristiges Impfangebot. Die Immunisierung kann am Sendungstag zwischen 19 und 23 Uhr auf dem ProSiebenSat.1-Gelände in Unterföhring erfolgen. Angeboten würden sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen und für alle Zweifach-Geimpften auch Booster, sofern die vorherige Impfung schon fünf Monate zurückliegt. Eine Anmeldung ist jedoch erforderlich.

Geboostert werden sollen innerhalb der Live-Sendung auch die Moderatorin Linda Zervakis und Moderator Matthias Opdenhövel. Sie wollen live in der Show zudem auch mit den Menschen sprechen, die auf dem ProSiebenSat.1-Gelände auf ihre Impfung warten und besuchen auch die Impf-Ärzte vor Ort. "Zervakis & Opdenhövel. Live" ist eine Produktion der Red Seven Entertainment. Gestartet war das Format im September am Montagabend, dort holte es aber keine überzeugenden Quoten. Seit zwei Wochen ist die Sendung nun mittwochs nach "TV total" beheimatet – sie startet also immer gegen 21:15 Uhr. Auf diesem Sendeplatz wurden rund elfeinhalb und etwas mehr als sechs Prozent in der Zielgruppe gemessen.