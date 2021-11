Mit knapp 18 und knapp 14 Prozent Marktanteil sendete RTL in den zurückliegenden Wochen donnerstags um 20:15 Uhr gefragte Spezial-Ausgaben seiner Nachrichten "RTL Aktuell". Übermittelt wurden in den 15 und zehn Minuten langen Specials jeweils Informationen rund um die aktuelle Ausbreitung des Coronavirus. Auch in dieser Woche wird RTL am Donnerstagabend eine solche Sondersendung ins Programm nehmen – und dafür die Fußballvorberichte eines Spiels aus der UEFA Europa League kürzen. Ab 21 Uhr rollt der Ball im Programm des Senders, zu sehen ist dann die Übertragung des Gruppenphasen-Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und Antwerpen.

Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl-Heinz Riedle werden die Zuschauerinnen und Zuschauer nun aber erst um 20:45 Uhr begrüßen, viel Zeit für einstimmende Vorberichte bleibt dann also nicht mehr. Stattdessen läuft bis 20:45 Uhr ein halbstündiges Nachrichtenspezial zum Thema "Pandemie außer Kontrolle".

Moderator Maik Meuser soll darin über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland informieren. Themen werden sein: Die weiterhin steigenden Inzidenzen in der Bundesrepublik, die inzwischen tagtäglich neue Höchststände erreichen. Auch über die mittlerweile angestoßene Impfdebatte soll gesprochen werden. Zuletzt hatten sich erste Bundesländer für die Einführung einer solch generellen Impfpflicht stark gemacht. Gesucht werden sollen im "RTL Aktuell Spezial" darüber hinaus auch Lösungsmöglichkeiten, wie die gewaltige vierte Infektionswelle noch zu stoppen sein könnte. Wie üblich an Abenden mit großen Fußballübertragungen wird auch am Donnerstag kein "RTL Direkt" gesendet. Das neue Journal, in dieser Woche präsentiert von Jan Hofer, geht somit schon am Mittwoch ins Wochenende.