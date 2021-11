Mit Gregor Gysi und Harald Schmidt hat ntv mittlerweile ein Duo gefunden, das regelmäßig auf das abgelaufene Jahr zurückblickt. Seit einiger Zeit kommen der Politiker und der Entertainer sogar zweimal im Jahr zusammen, um die zurückliegenden Monate Revue passieren zu lassen. Kurz vor Weihnachten steht nun die nächste Ausgabe von "Gysi & Schmidt: Der ntv Rückblick" an.

ntv wird den Jahresrückblick am Donnerstag, den 23. Dezember um 23:30 Uhr ausstrahlen. Wiederholungen gibt’s unter anderem am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag zu sehen. Zurückblicken wollen Gysi und Schmidt unter anderem auf die Bundestagswahl und die Verhandlungen der Ampel-Parteien. Außerdem geht’s um den Rücktritt des österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz, den Rückzug aus Afghanistan, die Flutkatastrophe in Deutschland sowie die Lage der Flüchtlinge an der weißrussisch-polnischen Grenze.

Und natürlich geht es in dem Rückblick einmal mehr auch um Corona und darum, welche Auswirkungen die Pandemie auf die Menschen in Deutschland hat. Gregor Gysi und Harald Schmidt werden sich aber nicht nur mit harten Themen befassen, angekündigt ist auch ein Rückblick auf die Fußball-EM, die Olympischen Spiele und das Comeback von "Wetten, dass..?". Der Rückblick findet im Club "Bricks" am Gendarmenmarkt in Berlin statt. Produziert wird die Sendung von probono.