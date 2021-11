"ultraviolett stories" heißt ein neues Funk-Format, das am heutigen Mittwoch, den 24. November startet. Auf dem Youtube-Kanal des Formats sowie auf der Funk-Webseite sollen künftig immer mittwochs um 15 Uhr neue Videos erscheinen. Die Macherinnen und beschreiben "ultraviolett stories" als ein "Netzwerk aus Reporterinnen, die mit ihren Recherchen Missstände erkennen, wo andere sie nicht sehen (wollen), und keine Angst haben, intensiv nachzuhaken".

So soll es um Themen wie Nacktbilder im Netz, versteckte Armut von Frauen, strukturelle Benachteiligung oder sexuelle Übergriffe auf Pfleger und Pflegerinnen gehen. Dabei will man sich in mehreren Videos einem thematischen Schwerpunkt widmen. Damit sollen unterschiedliche Facetten besser erfasst werden. Angekündigt sind Undercover-Storys, aber auch Selbstversuche. Die Reporterinnen sollen die Geschichten darüber hinaus nicht nur zeigen, sondern auch Einblicke in ihre Recherchen liefern.

Der erste Themenschwerpunkt beleuchtet toxische Beziehungen. Dafür recherchiert die Investigativ-Journalistin Isabell Beer, wie Nacktfotos und Sex-Videos ohne Einwilligung der Gezeigten auf Pornoseiten hochgeladen werden und ob Betroffene eine Chance haben, sie dort wieder runterzubekommen. Sashka (Alexandra Schulze) testet in einem Selbstversuch Hilfsangebote im Netz bei toxischen Familienbeziehungen. Produziert wird "ultraviolett stories" von der HER Produktion GmbH im Auftrag des ZDF für Funk.