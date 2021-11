Mit Gastauftritten für Schlagzeilen gesorgt hat "Rote Rosen" in der Vergangenheit des Öfteren. So hatte in der Dailynovela des Ersten Deutschen Fernsehens unter anderem Karl Dall seinen letzten Auftritt vor seinem Tod – im Fernsehen ausgestrahlt wurde dieser dann allerdings nie. Auch Comedian Rüdiger Hoffmann schaute in diesem Jahr am Set der Serie vorbei, um eine Gastrolle zu übernehmen. Nun wurde bekannt, dass auch Moderatorin und Sängerin Kim Fisher in der Serie auftauchen wird.