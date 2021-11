am 24.11.2021 - 13:31 Uhr

Der Sport-Streamingdienst DAZN baut sein internationales Fußballprogramm über eine Kooperation mit Sportdigital Fußball weiter aus. Der 24/7-Sender steht Menschen, die DAZN abonniert haben, ab sofort als durchgehender Sender zur Verfügung. Ähnliche Einbindungen nahm DAZN zuletzt mit Networks verschiedener US-Sportarten vor oder auch mit den linearen Eurosport-Kanälen. "Wir freuen uns, dass wir die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit DAZN weiter ausbauen und mit DAZN einen neuen Plattform-Partner gewinnen konnten. Der Ausbau unseres Fußball-Angebots im zunehmend wichtigen Segment des Live-Streamings über die weltweit größte Sport-Streaming-Plattform ist ein strategisch bedeutsamer Schritt für unseren Sender", sagt Sportdigital Fußball-Chef Gisbert Wundram.

"DAZN steht seit jeher für internationalen Spitzenfußball. Durch die Integration des linearen Kanals von Sportdigital für alle Fußball-Fans manifestieren wir unsere Position als größter Anbieter von Live-Fußball in der DACH-Region“, sagt Thomas de Buhr, Executive Vice President von DAZN in der DACH-Region. Erst kürzlich hatte Sportdigital Fußball mit Sky eine erweiterte Vereinbarung getroffen. Die Sky-Sport-Sender zeigen in der Regel ab Dienstag Highlight-Magazine des Anbieters und somit alle Tore einiger internationaler Fußballligen.