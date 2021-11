Nachdem SPD, Grüne und FDP am Nachmittag auf einer Pressekonferenz den in den letzten Wochen ausgehandelten Koalitionsvertrag vorgestellt haben, gibt's am Mittwochabend diverse Programmänderungen. Das ZDF eröffnet den Reigen im Anschluss an die 19-Uhr-Ausgabe von "heute" mit einer Doppel-Ausgabe von "Was nun?", in der sich der Grünen-Co-Vorsitzende Robert Habeck und FDP-Chef Christian Lindner den Fragen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und der stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten stellen.

Für die Sendung sind 25 Minuten angesetzt, um 19:50 Uhr schließt sich dann noch ein "ZDF Spezial" an. Unter dem Titel "Ampel einig - Der Koalitionsvertrag steht" wird Matthias Fornoff zusammenfassen, worauf sich die drei Parteien geeinigt haben. Eine Einordnung soll dabei u.a. von ZDF-Umweltexperte Volker Angres kommen, als Gesprächsgast ist zudem mit Friedrich Merz auch ein Vertreter der künftigen Opposition angekündigt.

Das Erste zeigt im Anschluss an die 20-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau" einen 45-minütigen "Brennpunkt: Die neue Regierung - Ampelstart in der Pandemie". Moderiert wird die Sendung von Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios. Sie stellt Fragen an den künftigen Kanzler Olaf Scholz, Grünen-Co-Vorsitzende Annalena Baerbock, FDP-Chef Christian Lindner und CDU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus. Zudem zieht Das Erste "maischberger. die woche" auf 21 Uhr vor, ehe um 22:15 Uhr die "Tagesthemen" folgen. "Plusminus" verschiebt sich auf 22:50 Uhr, der für 20:15 Uhr geplante Film "Die Luft, die wir atmen" entfällt.

Auch RTL hat für 20:15 Uhr eine Sondersendung angekündigt, die mit 15 Minuten aber kompakter ausfällt. Der Schwerpunkt soll dem Titel "Neue Regierung! Neuer Corona-Plan?" zufolge dabei vor allem auf der Bekämpfung der Corona-Pandemie liegen. Moderiert wird die Sendung von Maik Meuser. Das nachfolgende Programm verschiebt sich entsprechend.