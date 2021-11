am 24.11.2021 - 16:33 Uhr

Der Samstag bleibt bei Vox auch weiterhin in der Hand von Tieren - und kurz vor Weihnachten wird sich auch "Tierisch beste Freunde - mit Kate Kitchenham" wieder ins Programm hinzugesellen, allerdings auch neuem Sendeplatz. Waren die ersten beiden Staffeln noch um 19:10 Uhr zu sehen, so läuft die Fandango-Produktion am 18. Dezember bereits ab 16:55 Uhr.

Die Sendung widmet sich Tieren, die nicht nur auf ein neues Zuhause warten, sondern auch auf Hilfsmittel wie Gehhilfen, Rollwagen oder Prothesen, die sie wieder aktiv am Leben teilhaben lassen. Kate Kitchenham trifft Menschen mit handwerklichem Geschick und großem Herz, die Vierbeinern mit Behinderung wieder ein fast normales Leben ermöglichen und sowohl den Tieren als auch deren Besitzern Hoffnung schenken.

Unterdessen hat Vox auch eine neue Folge vom Musikquiz "Hitwisser" angekündigt. Zu sehen gubt es diese am Dienstag, den 21. Dezember um 20:15 Uhr. Erneut rätseln vier prominente Rateteams in privater Atmosphäre über Musikfragen.